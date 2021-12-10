Как не потерять багаж: это устройство нужно каждому туристу

Каждый путешественник задумывался, что же делать, если все его вещи вдруг потеряются во время перелета или поездки на автобусе. Однако есть прибор, который поможет путешествовать безопаснее.

Многие туристы даже не догадываются о существовании GPS-трекера для багажа. Достаточно поставить устройство в чемодан и установить мобильное приложение – и вы будете всегда знать, где ваши вещи.

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Что такое GPS-трекер

Это миниатюрный маячок, синхронизирующийся со смартфоном или ноутбуком с помощью мобильной связи или GPS.

В чем преимущества трекера

Сегодня путешественники могут приобрести как отдельные устройства, так и чемоданы со встроенным трекером.

Среди преимуществ трекеров также то, что они могут долгое время работать без необходимости заряжать гаджет.



Трекер не занимает много места / Фото NutTag

Обычно батареи в трекере работают несколько месяцев. Даже если вы потеряете багаж, времени на поиски точно хватит.

Недостатки трекера

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В GPS-трекерах используют сложную спутниковую технологию для поиска точки, где сейчас находится ваш чемодан. Именно GPS имеет самое большое покрытие в мире.

Однако среди недостатков этой технологии сигнал может быть заблокирован физическими препятствиями. Такими препятствиями могут стать здания, стены, нахождение под землей или в тоннеле.



Здания или туннели могут помешать правильной работе трекера / Фото Unsplash

Ваши вещи могут оказаться в одном из таких мест – тогда найти их с помощью трекера будет почти невозможно.

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Сколько стоит трекер

Самые простые модели можно приобрести за сумму около 100 гривен. Более серьезные и надежные трекеры стоят от 800 гривен.

Надежные варианты от популярных брендов обойдутся 2 – 4 тысяч гривен.