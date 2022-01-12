Как не потерять детскую коляску во время путешествия: лайфхак с шариком

Если вы путешествуете с детской коляской, то этот совет может пригодиться. Особенно полезен он в местах, где большое скопление детей и колясок – например, в парке развлечений.

Лайфхаком поделилось туристическое агентство "Лесли" в своем аккаунте в тиктоке. Работники советуют пометить вашу коляску с помощью шарика с гелием.

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Этот совет полезен при посещении парков типа Диснейленда. Там – множество родителей с малышами, которые оставляют свои коляски везде. "Транспортное средство" ребенка легко потерять среди такого количества людей и тколясок.



Шарик с гелием поможет быстро найти коляску / Фото Unsplash

Также совет пригодится тем, кто хочет посещать популярные музеи, рестораны и другие достопримечательности. Вы можете оставить коляску и не бояться, что потом не сумеете отыскать ее среди толпы.

Как это работает

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

Привяжите шарик на ручку коляски. Оставьте достаточно длинную ленточку, чтобы шарик находился на высоте 2,5 – 3 метра.

Так вы сможете увидеть коляску вашего ребенка издалека. Шарик будет висеть над головами людей и сразу бросится вам в глаза.

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Пользователи сети дополняют этот лайфхак. Они советуют закрепить на тележку специальный браслет, светящийся в темноте. Так вы сразу узнаете свой "транспорт" в вечернее или ночное время.