Не просто благодарность: почему важно всегда оставлять чаевые в путешествиях

В большинстве случаев потребитель по своему усмотрению решает оставлять или не оставлять чаевые работникам разных сфер. Однако сейчас специалисты в области туризма отмечают особую важность такой поддержки.

Сейчас, когда весь мир постепенно возвращается к путешествиям после длительного перерыва, серьезные изменения в сфере туризма становятся особенно заметными. Поэтому в это время путешественникам крайне важно поддерживать работников ресторанов, гостиниц и других заведений.

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Почему нужно давать чаевые

Генеральный директор компании-разработчика приложения для отзывов и безналичных чаевых Эрик Плам определил причины оставлять чаевые в путешествиях. Он назвал их необходимостью и приоритетом.

Необходимость оставлять "на чай" состоит в том, что работники сферы услуг, особенно во время пандемии, часто получают минимальную заработную плату и очень рассчитывают на дополнительный доход в виде чаевых. Работая с людьми и обеспечивая путешественникам комфортные условия отдыха, они еще и подвергают опасности собственное здоровье. Именно поэтому позаботиться о них так, как они заботятся о нас, никогда не будет лишним.

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Приоритет – это способ оставить чаевые так, чтобы не только совершить доброе дело, но и получить собственную выгоду. Каждый из нас хотел бы получить лучший столик в ресторане, более комфортный номер и более качественное обслуживание. Если дать работникам "на чай" еще до получения услуги, персонал также захочет поблагодарить вас и обеспечить лучшим из возможного.

Зачем оставлять "на чай" в путешествиях / Фото Pexels

Как оставлять чаевые в путешествиях

Определитесь, как именно вы хотите оставлять чаевые. Сейчас это можно сделать не только с помощью наличных, но и бесконтактным способом в специальных приложений.

Если вы выбираете первый вариант, перед путешествием позаботьтесь о том, чтобы у вас было достаточно наличных разного номинала в местной валюте. Так вы всегда сможете оставить именно столько, сколько считаете нужным, без суеты и неудобных ситуаций.

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По возможности оставляйте "на чай" больше на праздники и в напряженные дни, когда персоналу приходится работать сверхурочно из-за большой загруженности и наплыва людей. Это очень поддержит работников, а вам добавит несколько бонусов к карме.

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