Заядлые путешественники заматывают бутылки в одежду, берут с собой специальную пленку, однако риск все равно есть. И если белое вино, разбившись, испортит вам только настроение, то красное способно испортить всю одежду в багаже.

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Чемодан со специальными вставками

VinGardeValise – изобретение, позволяющее перевозить несколько бутылок вина безопасно. Снаружи оно выглядит как обычный чемодан, а внутри есть 2 секции.

С одной стороны путешественники могут сложить свои вещи, а с другой – есть специальные пенопластовые вставки для бутылок с вином.



Чемодан будет надежно беречь бутылки с вином / Скриншот с видео

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .

Туда могут поместиться 5, 8 или 12 бутылок вина – в зависимости от размера чемодана. Предприниматель Барри Вакс, придумавший эту невероятную идею, продает их на своем сайте.

Приобрести чудо-чемоданы также можно на сайте Amazon. Изобретение стоит от 249 до 349 долларов в зависимости от размера.

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