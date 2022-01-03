Затяті мандрівники замотують пляшки в одяг, беруть із собою спеціальну плівку, однак ризик усе одно є. І якщо біле вино, розбившись, зіпсує вам тільки настрій, то червоне здатне зіпсувати й весь одяг у багажі.
Читайте також Новорічні знижки на тури до найпопулярніших країн: заощаджуємо з Coral Travel
Валіза зі спеціальними вставками
VinGardeValise – винахід, що дозволить перевозити кілька пляшок вина безпечно. Зовні вона виглядає як звичайна валіза, а всередині є 2 секції.
З одного боку мандрівники можуть скласти свої речі, а з другого – є спеціальні пінопластові вставки для пляшок з вином.
Валіза надійно берегтиме пляшки з вином / Скриншот з відео
Туди можуть поміститися 5, 8 або 12 пляшок вина – залежно від розміру валізи. Підприємець Баррі Вакс, який придумав цю неймовірну ідею, продає їх на власному сайті.
Придбати диво-валізи також можна на сайті Amazon. Винахід коштує від 249 до 349 доларів, залежно від розміру.
Цікаво Обережніше з подарунками: які святкові товари не можна брати із собою у літак