Затяті мандрівники замотують пляшки в одяг, беруть із собою спеціальну плівку, однак ризик усе одно є. І якщо біле вино, розбившись, зіпсує вам тільки настрій, то червоне здатне зіпсувати й весь одяг у багажі.

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Валіза зі спеціальними вставками

VinGardeValise – винахід, що дозволить перевозити кілька пляшок вина безпечно. Зовні вона виглядає як звичайна валіза, а всередині є 2 секції.

З одного боку мандрівники можуть скласти свої речі, а з другого – є спеціальні пінопластові вставки для пляшок з вином.



Валіза надійно берегтиме пляшки з вином / Скриншот з відео

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Туди можуть поміститися 5, 8 або 12 пляшок вина – залежно від розміру валізи. Підприємець Баррі Вакс, який придумав цю неймовірну ідею, продає їх на власному сайті.

Придбати диво-валізи також можна на сайті Amazon. Винахід коштує від 249 до 349 доларів, залежно від розміру.

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