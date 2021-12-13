Не только кальян и пахлава: какие сувениры можно привезти из Турции
Источник:Mandry.club
Турция стала страной, которая привлекает украинских путешественников в любое время года. Узнайте, какие подарки можно привезти своим родным и друзьям.
Турция – страна с богатой культурой и древней историей. Здесь есть отличная еда, невероятные ковры ручной работы, ароматные специи – все это можно приобрести и привезти домой.
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Турки или джезвы
Джезва – один из самых популярных сувениров / Фото Unsplash
Кофе в джезве – национальная гордость Турции, здесь его варят и пьют на каждом шагу. Турки отличаются друг от друга материалами и размером.
Чаще всего продаются турки из алюминия и меди. Алюминиевые обычно дешевле, а медные – более дорогие.
Кальяны и табак
Здесь можно приобрести разные виды кальянов / Фото Unsplash
Если любите кальян, обязательно приобретите его в этой стране. В продаже есть разные модели – от крохотных сувенирных до больших на несколько трубок.
Те, у кого уже дома кальян, могут купить табак – ведь в Турции невероятный ассортимент.
Специи
Местные специи очень популярны / Фото Unsplash
Климат Турции позволяет выращивать различные пряности. Очень популярен красный перец хлопьями – его добавляют почти к каждому блюду.
Также в магазинах вы найдете шафран, куркуму, черный перец, карри, мускатный орех и так далее.Coral – это горнолыжно! Выберите вариант зимнего отдыха на любой вкус на сайте Coral Travel.
Еда
Оливки и маслины
В Турции можно приобрести разные виды оливок / Фото Unsplash
В Турции выращивают очень много оливок, поэтому на прилавках можно найти множество вариаций. Кроме того, в корзины туристов часто попадает и оливковое масло.
Варенье из лепестков роз
Из цветков делают варенье и разные другие десерты. Оно очень оригинальное и подойдет тем, кто любит насыщенный и сладкий вкус.
Сыр
В Турции можно найти разные сыры: белый, деревенский, твердый, сыр с плесенью, косички и "нити". Гурманы обычно везут из страны несколько видов на свой вкус.
Кофе и чай
Турецкий чай / Фото Unsplash
Черный чай и кофе – любимые напитки турков. Туристы смогут найти в магазинах упаковки разного веса. Вкус этих напитков в Турции обычно очень насыщенный – если любите такие, обязательно возьмите их домой.
Самый уважаемый кофе в Турции – Mehmet Efendi, а чай – Çaykur.
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Ковры
Турецкие ковры / Фото Unsplash
В Турции можно купить ковры ручной работы любых размеров. Стоят они немало – за большой ковер можно заплатить 1000 долларов и даже больше.
Однако этот сувенир будет радовать вас долгие годы и станет изюминкой дома. Если волнуетесь, как довезти большой ковер – все просто. Большинство магазинов предлагают услуги по доставке в любую страну.