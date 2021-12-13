Не только кальян и пахлава: какие сувениры можно привезти из Турции

Турция стала страной, которая привлекает украинских путешественников в любое время года. Узнайте, какие подарки можно привезти своим родным и друзьям.

Турция – страна с богатой культурой и древней историей. Здесь есть отличная еда, невероятные ковры ручной работы, ароматные специи – все это можно приобрести и привезти домой.

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Турки или джезвы



Джезва – один из самых популярных сувениров / Фото Unsplash

Кофе в джезве – национальная гордость Турции, здесь его варят и пьют на каждом шагу. Турки отличаются друг от друга материалами и размером.

Чаще всего продаются турки из алюминия и меди. Алюминиевые обычно дешевле, а медные – более дорогие.

Кальяны и табак



Здесь можно приобрести разные виды кальянов / Фото Unsplash

Если любите кальян, обязательно приобретите его в этой стране. В продаже есть разные модели – от крохотных сувенирных до больших на несколько трубок.

Те, у кого уже дома кальян, могут купить табак – ведь в Турции невероятный ассортимент.

Специи



Местные специи очень популярны / Фото Unsplash

Климат Турции позволяет выращивать различные пряности. Очень популярен красный перец хлопьями – его добавляют почти к каждому блюду.

Также в магазинах вы найдете шафран, куркуму, черный перец, карри, мускатный орех и так далее.

Еда

Оливки и маслины

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В Турции можно приобрести разные виды оливок / Фото Unsplash

В Турции выращивают очень много оливок, поэтому на прилавках можно найти множество вариаций. Кроме того, в корзины туристов часто попадает и оливковое масло.

Варенье из лепестков роз

Из цветков делают варенье и разные другие десерты. Оно очень оригинальное и подойдет тем, кто любит насыщенный и сладкий вкус.

Сыр

В Турции можно найти разные сыры: белый, деревенский, твердый, сыр с плесенью, косички и "нити". Гурманы обычно везут из страны несколько видов на свой вкус.

Кофе и чай



Турецкий чай / Фото Unsplash

Черный чай и кофе – любимые напитки турков. Туристы смогут найти в магазинах упаковки разного веса. Вкус этих напитков в Турции обычно очень насыщенный – если любите такие, обязательно возьмите их домой.

Самый уважаемый кофе в Турции – Mehmet Efendi, а чай – Çaykur.

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Ковры



Турецкие ковры / Фото Unsplash

В Турции можно купить ковры ручной работы любых размеров. Стоят они немало – за большой ковер можно заплатить 1000 долларов и даже больше.

Однако этот сувенир будет радовать вас долгие годы и станет изюминкой дома. Если волнуетесь, как довезти большой ковер – все просто. Большинство магазинов предлагают услуги по доставке в любую страну.