В некоторые из них действительно трудно поверить. Но благодаря этим особенностям Дубай невозможно сравнить с каким-либо другим городом в мире.

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В Дубае есть банкоматы, выдающие золотые слитки.

У желающих купить золото в Дубае есть возможность сделать это через банкомат Gold to Go, в котором можно купить монеты и слитки из 24-каратного золота. Наименьшей является 2,5-граммовая монета, наибольшым – 31-граммовый слиток.

Банкомат устанавливает актуальную цену на золото с помощью встроенной системы, практически в реальном времени обновляющей стоимость металла в соответствии с колебаниями на рынке.

В Дубае есть 7-звездочный отель

Отель Бурдж-аль-Араб / Фото Unsplash

Отель Бурдж-аль-Араб является одним из самых роскошных и дорогих в мире. Несмотря на то, что максимальный ранг во всех системах оценки рейтингов отелей – 5 звезд, Бурдж-аль-Араб неофициально характеризует себя как 7-звездочный.

Оснований, чтобы считать так, немало. Отель, окруженный водой, стоит на искусственном острове в 280 метрах от берега. 321-метровый Бурдж-аль-Араб долгое время был самым высоким отелем мира, а сейчас занимает 5 место этого рейтинга. Из других особенностей – атриумный вестибюль, исключительно 2-этажные номера и вертолетная площадка. Для украшения интерьера гостиницы было использовано 8000 квадратных метров 22-каратного сусального золота.

Дубай платит гражданам за похудение

Власти Дубая поощряют своих граждан худеть и следить за своим здоровьем не словом, а деньгами. За каждый потерянный килограмм дубайцы могут получить 2 грамма золота. Количество участников этой программы ограничено, однако ежегодно в ее рамках золотом выплачивают около 700 тысяч долларов.

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Автомобильные номерные знаки – признак богатства

Дубайские номерные знаки / Фото Khaleej Times

В Дубае, где полно невероятно богатых людей, об их состоянии можно судить, не только взглянув на их автомобили, но и на номерные знаки. С тоимость напрямую зависит от количества цифр – чем их меньше, тем дороже обойдутся знаки. Именно поэтому наиболее ценными считают те, в которых есть всего одна цифра. К примеру, номерные знаки с цифрой "1" в 2008 году продали за 14,5 миллиона долларов.

Дубай можно проехать от начала до конца за час

Несмотря на то, что Дубай – невероятно расстроенный город, его площадь – 35 квадратных метров. Всего лишь час столицу эмирата можно проехать от начала до конца. Но делать это нужно не в час пик, иначе поездка может сильно затянуться.

В Дубае можно кататься на лыжах посреди пустыни

Горнолыжный курорт Ski Dubai / Фото Snow-Online

В дубайском торговом центре Mall of Emirate есть крытый горнолыжный курорт Ski Dubai, работающий круглый год. Именно т ам можно погрузиться в атмосферу зимнего отдыха посреди жаркой пустыни.

На площади 22 500 квадратных метров разместились 85-метровые горы с 5 склонами для лыжников и сноубордистов, сноупарк площадью 3000 квадратных метров, ледяная пещера, трассы для катания на санях, ледяные горки и многое другое.

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