Не только Саграда Фамилия: 20 малоизвестных фактов о Барселоне

Барселона – испанский город, известный своей архитектурой и невероятной атмосферой. Знали ли вы, что здесь расположен самый большой парк в мире, а до 1992 года не было ни одного пляжа?

Барселону знают в мире благодаря архитектуре Антонио Гауди, роскошным паркам и пляжам. Узнайте 20 интересных, но малоизвестных фактов об этом чудесном городе.

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Интересные факты о Барселоне

Это единственный город в мире, получивший Королевскую золотую медаль за архитектуру от Королевского института британских архитекторов. Обычно эту награду вручают только людям. В городе не было пляжей до Олимпиады в 1992 году. В Барселоне расположена самая оживленная пешеходная улица Испании – Portal de l'Àngel. Каждый день здесь проходит около 150 тысяч человек. Историки считают, что Барселона старше Рима. Это один из крупнейших городов мира, где курение каннабиса является законным. Барселона – самый посещаемый город Испании. Этот город является самым большим среди стоящих на Средиземном море. Барселона подарила миру международный праздник книги.



Барселона получила Королевскую золотую медаль за архитектуру / Фото Pixabay

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В этом городе расположено 68 парков.

Согласно первому плану Гюстава Эйфеля, известная башня должна была быть расположена в Барселоне. Но Испания отвергла этот проект. В Барселоне – самый большой и самый загруженный порт Европы. В Барселоне был построен первый в мире ледяной бар на пляже. Этот город стал домом для крупнейшего футбольного стадиона в Европе – домашнего стадиона клуба "Барселона". В Барселоне есть 68 парков. В Барселоне не любят ни фламенко, ни корриду. Местные жители больше чтят свой танец под названием "сардана". А корриду в Каталонии запретили в 2010 году. Парк де Кольсерола – самый большой столичный парк в мире. К слову, Централ парк в Нью-Йорке меньше в 22 раза. В городе 55 музеев. В Барселоне есть 20 ресторанов, отмеченных звездами Мишлен.



Барселона – самый посещаемый город Испании / Фото Pixabay

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