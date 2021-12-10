Не все из этих лайфхаков будет работать каждый раз. Но попытайтесь воспользоваться ими – они действительно могут уберечь ваши деньги и нервы.

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Возьмите с собой термос и чайные пакетики

Если вы не можете жить без горячего чая или кофе, а цены в аэропорту немаленькие, принесите напитки с собой. Да, вас не пропустят с жидкостью. Но никто не возбраняет взять термос или собственную чашку с пакетиками чая.

Вы можете попросить наполнить вашу посуду горячей водой в каком-либо из заведений или на борту самолета.

Попытайтесь взять замороженную воду

Всем известно, что через личный досмотр нельзя пройти с водой. Но замороженную воду в бутылке можно попытаться пронести.

Но учтите, что вода должна быть идеально замороженной – если жидкость растает, ее придется выбросить.

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Возьмите с собой удобное пальто с большим количеством карманов

Такая одежда поможет не переплачивать за багаж – в нее можно поместить нужные вам вещи и взять в салон в качестве дополнительной ручной клади. Кроме того, одеждой можно укрыться или использовать вместо подушки как в зале ожидания, так и в самолете.



В аэропорту можно сэкономить на напитках / Фото Unsplash

Найдите бесплатный Wi-Fi

Обычно возле залов ожидания бизнес-класса или лаунж-залов можно поймать Wi-Fi. Попытайтесь подключиться к нему – часто он бесплатный.

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Если необходимо зарядить телефон, поищите телевизор

В аэропортах часто непросто найти розетки. А вот телевизоров обычно немало. Попытайтесь найти телевизор, к которому сможете дотянуться – на задней панели могут быть USB-порты. Подключите туда телефон.