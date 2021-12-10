Не кожен із цих лайфхаків працюватиме щоразу. Але спробуйте скористатися ними – вони справді можуть вберегти ваші гроші та нерви.

Читайте також Плануємо майбутню відпустку: чому варто бронювати тури до Туреччини на 2022 рік

Принесіть із собою термос та чайні пакетики

Якщо ви не можете жити без гарячого чаю або кави, а ціни в аеропорту чималенькі, принесіть напої з собою. Так, вас не пропустять із рідиною. Але ніхто не забороняє взяти термос або власну чашку з пакетиками чаю.

Ви можете попросити наповнити ваш посуд гарячою водою у якомусь із закладів або на борту літака.

Спробуйте взяти заморожену воду

Усім відомо, що через особистий огляд не можна пройти із водою. Але заморожену воду в пляшці можна спробувати пронести.

Але врахуйте, що вода має бути ідеально замороженою — якщо рідина розтане, її доведеться викинути.

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Візьміть із собою зручне пальто з великою кількістю кишень

Такий одяг допоможе не переплачувати за багаж – у нього можна помістити потрібні вам речі та взяти в салон як додаткову ручну поклажу. Окрім того, одягом можна вкритися або використовувати його замість подушки як в залі очікування, так і в літаку.



В аеропорту можна зекономити на напоях / Фото Unsplash

Знайдіть безкоштовний Wi-Fi

Зазвичай біля залів очікування бізнес-класу або лаунж-залів можна зловити Wi-Fi. Спробуйте приєднатися до нього – часто він безкоштовний.

До теми Як компактно зібрати валізу у подорож: секрети від колишніх стюардес

Якщо потрібно зарядити телефон, пошукайте телевізор

В аеропортах часто непросто знайти розетки. А от телевізорів зазвичай чимало. Спробуйте знайти телевізор, до якого зможете дістати – на задній панелі можуть бути USB-порти. Під'єднайте туди свій телефон.

Цікаво – Дізнайтеся, чи реально було поїхати за кордон в Радянському Союзі: дивіться відео