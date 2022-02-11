Не уступайте место в транспорте и не поднимайте камни: интересные запреты в Греции

Если планируете отправиться на отдых в Грецию, обязательно узнайте некоторые необычные правила, которые туристам лучше не нарушать. Знание этих правил убережет вас от многих неловких ситуаций.

Нельзя отказываться от приглашения в гости

Греки – очень гостеприимный народ. Даже во время первой встречи они могут посчитать вас своим другом и пригласить домой.

Читайте также Отдых в Болгарии станет настоящим открытием: условия раннего бронирования туров

Отказываться – табу. Когда придете в гости, обязательно пробуйте все блюда, которыми вас будут угощать.

То же касается и подарков. Если вам что-то дарят – отказываться невежливо. Однако не забудьте обязательно подарить ответный презент.



В Греции существует немало неписаных правил / Фото Unsplash

Нельзя прикасаться к старинным зданиям

Все античные постройки в Греции находятся под охраной государства. Трогать их – строго-настрого запрещено.

Ни в коем случае не игнорируйте таблички с запретом на зданиях и строго соблюдайте правила.

Нельзя слишком активно жестикулировать

Нельзя трогать не только здания. В исторических местах также запрещено поднимать с земли обломки, камни. За такое поведение можно получить штраф до 1000 евро.

И совсем не потому, что греки не любят жесты и мимику. Напротив – местные жители очень активно используют невербальные сигналы и имеют свою систему жестов.

А вот туристы могут не знать, что значит тот или иной жест, и потому попадут в неудобную ситуацию. К примеру, большой палец вверх в большинстве стран значит "хорошо". А вот в Греции он означает "замолчи".

Нельзя не соблюдать сиесту

Сиеста у Греков длится с 15 до 18 часов. В это время многие местные жители спят или отдыхают.



Перед путешествием в Грецию лучше узнать тонкости поведения в стране / Фото Unsplash

Туристы должны уважать сиесту и не нарушать покой греков. Поэтому не нужно "вламываться" в закрытые магазины или рестораны, а также лучше никому не звонить по телефону.

Нельзя нарушать нормы поведения в религиозных сооружениях

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

Путешественники должны тщательно соблюдать правила: в некоторых монастырях обязательно нужно иметь одежду с длинным рукавом.

Перед посещением каждого храма лучше узнавать правила заранее. Кроме того, женщинам строго-настрого запрещено посещать святой Афон.

Вам понравится Юрта или глэмпинг: какие уникальные развлечения на День Валентина предлагают в США

Нельзя быть слишком вежливым в транспорте

Обычно греки не уступают место женщинам, детям и старикам. Здесь считают очень непристойным садиться на чужое место. Если вы предлагаете кому-то это, то фактически провоцируете человека. Поэтому даже не пытайтесь уступать место Греции.

Узнайте интересную историю об Эйфелевой башне: смотрите видео