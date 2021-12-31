Всем известно, что служба безопасности в аэропорту не пропускает жидкости при личном досмотре. А вот сэндвичи, фрукты, батончики и даже полезный обед из нескольких блюд можно взять с собой.

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Какую еду лучше брать

Выбирайте продукты, которые могут храниться без холодильника. Прекрасно подойдут сэндвичи в вакуумной упаковке, злаковые батончики, яблоки, бананы, орешки. Также путешественникам удобно брать с собой сублимированные (высушенные) продукты: кусочки мяса, фруктов или овощей.

А вот йогурт, шоколадную и арахисовую пасту, варенье и даже мягкий сыр у вас могут забрать – эту еду квалифицируют как жидкости.



Арахисовую и шоколадную пасту нельзя брать в салон / Фото Unsplash

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Воду или сок взять не удастся

Правила безопасности запрещают брать в ручную кладь жидкости в бутылках более 100 миллилитров. Впрочем, маленьких бутылочек до 100 миллилитров может быть даже 10 штук. Общее количество жидкостей, которые можно пронести в салон – до 1 литра.

Обратите внимание. При осмотре обращают внимание на тару. Если у вас будет 100 миллилитров воды в полулитровой бутылке – ее заберут. То же касается духов и других жидкостей. Тара должна быть маленькой и вмещать до 100 миллилитров.

Что говорят таможенные правила

У разных стран есть собственные правила в отношении продуктов, которые запрещено ввозить. Некоторые государства не разрешают ввоз фруктов и овощей, другие – запрещают мясо и мясопродукты.

Впрочем, если вы собираетесь съесть свой перекус еще до прохождения границы страны, проблем не должно возникнуть.

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