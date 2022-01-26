Ночь под звездами в Перу: роскошный отель недалеко от Мачу-Пикчу предлагает оригинальные номера
Источник:Travel and Leisure
Новый отель StarDome обеспечит уникальный способ познакомиться с Андами. Там туристам предлагают провести ночь в стеклянном куполе между гор.
StarDome откроют в конце февраля. Отель расположен между Куско и Мачу-Пикчу и предлагает гостям познакомиться со Священной долиной Инков поближе.
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Владелец хотел показать местную магию
Гостей ждут невероятные впечатления / Фото StarDome
В StarDome сделали 6 роскошных люксов для незабываемого отпуска. Основу здания составляет уникальный стеклянный купол.
Отелем управляет местное общество коренных народов кечуа. Еще один партнер заведения – Боб Берман, адвокат из Торонто. Мужчина потерял жену – женщина умерла от рака в 38 лет. Трагедия заставила адвоката отправиться на духовные поиски. В результате он очутился в Священной долине инков.
Вид из ресторана / Фото StarDome
Там мужчина встретил местного шамана Карлоса Гибаху, предложившего приобрести землю для строительства. Берман сначала жил там сам, а потом решил построить гостиницу, в которой путешественники смогут по-настоящему осознать магию местных гор.Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь.
Гости смогут смотреть на звезды в телескоп
В отеле есть 5 комнат на первом этаже, и невероятная StarDeck на втором уровне – там гости будут любоваться природой через стеклянные стены от пола до потолка. Не забыли даже о телескопе для того, чтобы смотреть на звезды.
Номер класса "люкс" / Фото StarDome
Цена ночи в отеле будет колебаться: от 399 долларов в низкий сезон до 1299 долларов в высокий сезон. В стоимость будет входить традиционный местный завтрак.
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