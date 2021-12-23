О каких странах больше всего мечтают туристы: рейтинг популярных направлений
Источник:Esta-america
В мире есть огромное количество мест, что привлекают внимание туристов, но некоторые из них все же пользуются большим спросом и популярностью. Это города и страны, которые множество путешественников внесли в свои списки обязательных для посещения.
Рейтинг самых желанных направлений составил сервис Esta-America, который помогает туристам получить разрешение на въезд в США. Исследователи проанализировали более 100 опубликованных в интернете материалов со списками must-visit за декабрь 2021 года. Так удалось определить города и страны, о которых путешественники мечтают больше всего.
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Самые желанные страны
О каких странах больше всего мечтают туристы / Инфографика Esta-america
Первую строчку рейтинга заняла Италия. Это самая желанная среди путешественников страна – упоминания о ней появлялись у 67% проанализированных статей. Туристы восхищаются красотой, историей, культурой и национальной кухней Италии и с нетерпением ждут знакомства с ней.
Второй по популярности страной стали Соединенные Штаты Америки с 56% упоминаний. Путешественники стремятся исследовать национальные парки, увидеть знаменитую трассу "66", познакомиться с сокровищами Гавайев и развлечься в Лас-Вегасе.
На третьем месте – Великобритания, фигурирующая в 55% материалов. В мечтах путешественников – посетить Букингемский дворец, насладиться видами Озерного края, посмотреть пьесу на родине Шекспира.
Следующие в рейтинге:
- Франция,
- Австралия,
- Исландия,
- Япония,
- Китай,
- Греция,
- Перу.
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Города, о которых мечтают путешественники
Париж – на вершине рейтинга самых желанных городов / Фото Unsplash
Отдельное исследование было проведено и для городов. Самым популярным стал Париж – его упомянули в 45% списков, обязательных для посещения городов мира. Путешественников завораживает перспектива побывать возле таких монументальных достопримечательностей, как Эйфелева башня и Триумфальная арка.
Следующей стала Венеция, которую включили до 44% перечней. Возможность проехаться на гондоле по живописному каналу особенно привлекает туристов.
Третья позиция досталась Нью-Йорку, попавшему в 40% материалов. Не многие отказались бы от предложения прогуляться по знаменитому Центральному парку или посмотреть бродвейское шоу.
О каких еще городах мечтают туристы:
- Лондон,
- Рим,
- Токио,
- Гиза,
- Барселона,
- Афины,
- Кейптаун.
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