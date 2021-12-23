О каких странах больше всего мечтают туристы: рейтинг популярных направлений

23 декабря 2021 , 21:44
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Источник:

Esta-america

В мире есть огромное количество мест, что привлекают внимание туристов, но некоторые из них все же пользуются большим спросом и популярностью. Это города и страны, которые множество путешественников внесли в свои списки обязательных для посещения.

Рейтинг самых желанных направлений составил сервис Esta-America, который помогает туристам получить разрешение на въезд в США. Исследователи проанализировали более 100 опубликованных в интернете материалов со списками must-visit за декабрь 2021 года. Так удалось определить города и страны, о которых путешественники мечтают больше всего.

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Самые желанные страны

О каких странах больше всего мечтают туристы / Инфографика Esta-america

Первую строчку рейтинга заняла Италия. Это самая желанная среди путешественников страна – упоминания о ней появлялись у 67% проанализированных статей. Туристы восхищаются красотой, историей, культурой и национальной кухней Италии и с нетерпением ждут знакомства с ней. 

Второй по популярности страной стали Соединенные Штаты Америки с 56% упоминаний. Путешественники стремятся исследовать национальные парки, увидеть знаменитую трассу "66", познакомиться с сокровищами Гавайев и развлечься в Лас-Вегасе. 

На третьем месте –  Великобритания, фигурирующая в 55% материалов. В мечтах путешественников – посетить Букингемский дворец, насладиться видами Озерного края, посмотреть пьесу на родине Шекспира. 

Следующие в рейтинге:

  • Франция,
  • Австралия,
  • Исландия,
  • Япония,
  • Китай,
  • Греция,
  • Перу.
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Города, о которых мечтают путешественники

Париж – на вершине рейтинга самых желанных городов / Фото Unsplash 

Отдельное исследование было проведено и для городов. Самым популярным стал Париж – его упомянули в 45% списков, обязательных для посещения городов мира. Путешественников завораживает перспектива побывать возле таких монументальных достопримечательностей, как Эйфелева башня и Триумфальная арка. 

Следующей стала Венеция, которую включили до 44% перечней. Возможность проехаться на гондоле по живописному каналу особенно привлекает туристов. 

Третья позиция досталась Нью-Йорку, попавшему в 40% материалов. Не многие отказались бы от предложения прогуляться по знаменитому Центральному парку или посмотреть бродвейское шоу. 

О каких еще городах мечтают туристы:

  • Лондон,
  • Рим,
  • Токио,
  • Гиза,
  • Барселона,
  • Афины,
  • Кейптаун.

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Автор: Софія Гусєва