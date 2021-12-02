Опасно для здоровья: почему в Египте запрещено купаться ночью

Туристов, приезжающих в Египет, предупреждают о запрете на ночное купание. Узнайте, какие опасности угрожают путешественникам после заката.

Почти на всех пляжах Египта есть таблички, запрещающие ночное купание. Все потому, что в темное время суток активизируются морские жители.

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Туристам нужно учитывать, что они могут получить травму во время купания. И тогда страховая компания может отказаться покрывать расходы – вы ведь нарушили официальный запрет купаться после заката.

Что угрожает туристам ночью

Морские ежи

Днем эти животные обычно находятся вдали от берега, а ночью их прибивает волнами. К тому же в темноте вы точно не рассмотрите морского ежа на дне – это повышает риск наступить на него.

От игл морского ежа не всегда спасает даже специальную обувь.



Ночью на морского ежа легко наступить / Фото Unsplash

Кораллы

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Ночью кораллов в морском дне совсем не видно. О них можно зацепиться и упасть, повредить ногу или удариться.



Лучше наблюдать за кораллами днем ​​/ Photo Unsplash

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Морские хищники

В водах Египта обитает немало хищных рыб. Днем они спят или держатся подальше от берега – ведь боятся большого количества людей. А вот ночью могут выплыть на мелководье.

Конечно, вряд ли рыба нападет на вас целенаправленно. Однако она может испугаться и защищаться.



В Красном море водятся хищные рыбы / Фото Unsplash