Путешественникам следует быть готовыми к тому, что не все в отеле может быть идеально. Так вы сможете сэкономить время и нервы и не обращать внимания на мелочи.

Читайте также Турецкий курорт Эрджиес: удивительные скидки на горнолыжный отдых в высокий сезон

Плохо убирают комнаты

Это не касается всех отелей, но действительно может случиться. Во время поселения туристы отмечают, что их комната только слегка убрана.

Если в вашей комнате слишком много пыли, а также видны следы пребывания предыдущих жителей – найдите менеджера отеля и попросите его решить этот вопрос.

Постоянно требуют деньги

В Египте многие хотят нажиться на туристах, поэтому у вас могут начать просить деньги, как только вы сошли с самолета. К примеру, предложат купить иммиграционные карты, которые должны быть доступны в аэропорту бесплатно.

Также в этой стране везде просят "бакшиш" – чаевые за услуги. При этом собственно об услуге вы могли даже не просить.

Выход: запасайтесь мелкими долларами, чтобы давать бакшиш, например, носильщикам или горничным в отеле. А также тщательно изучите, что должны давать бесплатно, чтобы не заплатить за это деньги.



Приготовьте мелкие доллары, чтобы давать чаевые / Фото Unsplash

Обязательная встреча с гидом

Туристов часто просто вынуждают прийти на встречу с гидом на следующий день после прибытия. Тех, кто не хочет, "запугивают" тем, что им не расскажут о бесплатных услугах в отеле, не сообщат об обратном вылете.

Во время встречи с гидом вам предложат дополнительные платные экскурсии. Если вы не собираетесь покупать их, можете смело пропускать встречу. А всю необходимую информацию можно узнать на стойке регистрации в отеле.

Ранний вылет

Если ваш самолет домой планируется ранним утром, то выезжать из отеля обычно придется ночью. Как правило, автобусы, которые везут туристов в аэропорт, собирают людей из разных отелей, что занимает немало времени. Поэтому приходится покидать отель гораздо раньше, чем это реально нужно.

Интересно Сфинкс с головой правителя: в Египте обнаружили гигантские статуи фараона Аменхотепа III

Отсутствие алкоголя

Обычно туристам, отдыхающим на "все включено", предлагают только местные алкогольные напитки. Они не опасны, но обычно обладают не слишком впечатляющими вкусовыми качествами.

Тем, кто хочет употреблять иностранный алкоголь, лучше привезти его с собой или купить в Duty Free сразу после прибытия в страну. Также напитки иностранного производства часто предлагаются в отелях с системой Ultra all inclusive.