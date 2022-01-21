Мандрівникам варто бути готовими до того, що не все в готелі може бути ідеально. Так ви зможете зекономити час та нерви й не звертати увагу на дрібниці.

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Погано прибирають кімнати

Це не стосується усіх готелів, але справді може трапитися. Під час поселення туристи помічають, що їх кімната тільки злегка прибрана.

Якщо у вашій кімнаті надто багато пилу, а також помітні сліди перебування попередніх мешканців – знайдіть менеджера готелю та попросіть його розв'язати це питання.

Постійно вимагають гроші

У Єгипті чимало людей хочуть нажитися на туристах, тому у вас можуть почати просити гроші, щойно ви зійшли з літака. Наприклад, запропонують купити імміграційні карти, які мають бути доступні в аеропорту безкоштовно.

Також у цій країні скрізь просять "бакшиш" – чайові за послуги. При цьому власне про послугу ви могли навіть і не просити.

Вихід: запасіться дрібними доларами, щоб давати бакшиш, наприклад, носіям чи покоївкам у готелі. А також ретельно вивчіть, що повинні давати безкоштовно, щоб не заплатити за це грошей.



Приготуйте дрібні долари, щоб давати чайові / Фото Unsplash

Обов'язкова зустріч з гідом

Туристів часто просто таки змушують прийти на зустріч з гідом наступного дня після прибуття. Тих, хто не хоче, "залякують" тим, що їм не розкажуть про безкоштовні послуги в готелі, не повідомлять про зворотній виліт тощо.

Під час зустрічі з гідом вам будуть пропонувати додаткові платні екскурсії. Якщо ви не плануєте купувати їх, можете сміливо пропускати зустріч. А всю необхідну інформацію можна дізнатися на стійці реєстрації в готелі.

Ранній виліт

Якщо ваш літак додому планується рано-вранці, то виїжджати з готелю зазвичай доведеться вночі. Як правило, автобуси, які везуть туристів до аеропорту, збирають людей з різних готелів, що займає чимало часу. Тому доводиться покидати готель набагато раніше, ніж це реально потрібно.

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Відсутність алкоголю

Зазвичай туристам, які відпочивають на "все включено", пропонують тільки місцеві алкогольні напої. Вони не небезпечні, але зазвичай мають не надто вражаючі смакові якості.

Тим, хто хоче вживати іноземний алкоголь, краще привезти його з собою або купити в Duty Free одразу після прибуття до країни. Також напої іноземного виробництва часто пропонують в готелях з системою Ultra all inclusive.

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