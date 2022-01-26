По мере того, как дети растут, путешествия могут становиться все дальше. А вот с младенцами лучше выбирать не слишком дальние направления, без сильной смены часовых поясов.

К теме Место, где сбываются мечты: почему стоит выбрать роскошный отдых в Xanadu Resort 5* в Турции

Малыши до 5 лет: пляжный курорт



Малышам отлично подойдут морские курорты Турции и Египта / Фото Unsplash

Украинцам отлично подойдут варианты отдыха в Турции или Египте. Короткий перелет, большое количество солнца, море и хорошие пляжи – отличный выбор для первых путешествий ребенка.

Ученики младших классов: Рим, Италия



Римские каникулы понравятся детям / Фото Unsplash

Как только дети идут в школу, как начинают получать множество информации об окружающем мире. Поездка в Рим может стать для них своеобразным "кино в реальности".

Дети своими глазами увидят то, о чем им рассказывают в школе: живую историю на улицах города, легендарный Колизей и так далее.

Кроме того, Италия – идеальная страна для детского гастротуризма. Обычно дети обожают пиццу и мороженое. В Италии можно не только отведать эти традиционные блюда, но и принять участие в мастер-классе по их приготовлению.

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь .

Подростки (11 – 17 лет): сафари в Африке



Подростки будут в восторге от сафари / Фото Unsplash

Обычно дети подросткового возраста стремятся к приключениям. Сафари в одной из африканских стран подарит им незабываемый опыт.

Дети увидят легендарных животных: львов, слонов, буйволов, гепардов, почувствуют невероятный азарт от поисков зверей. Отдельный аттракцион – поездка на специальном автомобиле вглубь саванны также запомнится им на всю жизнь.

Лучше, если это будет сафари с ночевкой в ​​палатке – от такого опыта дети остаются в полном восторге.

Вам понравится Удивительные люди и пейзажи: захватывающие фото, которые показывают подлинную сущность Вьетнама

Выпускники и студенты: Япония



Япония станет невероятным опытом, который пригодится во взрослой жизни / Фото Unsplash

Да, путешествия в Японию довольно дорогие. Однако этот опыт станет незабываемым для взрослого ребенка.

Если вы подарите ребенку на выпуск из школы или университета путешествие в Японию – он получит уникальный шанс увидеть образ жизни, кардинально отличающийся от привычного нам.

Этот опыт непременно пригодится во взрослой жизни.