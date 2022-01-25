Одним из них является талантливый фотограф из Франции по имени Реан. В 2001 году он отправился в путешествие на мотоцикле по Северо-Восточной Азии. Мужчина посетил 35 стран, в том числе и Вьетнам, который сильно его поразил.
Это интересно Место, где сбываются мечты: почему стоит выбрать роскошный отдых в Xanadu Resort 5* в Турции
Уже после первого визита в эту страну Реан начал собственное исследование этнологии и культуры Вьетнама. Оно вылилось в немалую серию фотографий, просмотрев которые, можно многое узнать о стране и ее жителях, и даже влюбиться в них. Если не верите – убедитесь сами.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
Смотрите также Добывают золото в непростых условиях: как живут в самом высоком городе мира