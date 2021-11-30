В мире есть много термальных источников, где устроили аттракции для туристов. Предлагаем узнать о потрясающих местах, расположенных неподалеку от Украины – они доступны каждому путешественнику.
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Термальные бассейны Памуккале в Турции
Памуккале, Турция / Фото Unsplash
Десятки термальных источников украшают холмы природного парка Памуккале. Этот объект занесен во всемирное наследие ЮНЕСКО.
Памуккале выглядит поразительно: бирюзовая вода и белые известняковые террасы, словно сияющие на солнце. Это место издавна привлекало как обычных туристов, так и правителей: например, Клеопатру.
Температура воды здесь круглый год одинакова: около 36 градусов.
Каскате дель Мулино в Италии
Каскате дель Мулино / Фото Novate
Эти термальные источники расположены в Тоскане. "Изюминкой" локации является то, что вход сюда бесплатный для всех и открыт 24 часа в сутки.
Термальная вода здесь проникает свозь природные известняковые бассейны. Ее температура составляет около 37 градусов.
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Голубая лагуна, Исландия
Голубая лагуна / Фото Unsplash
Один из самых известных термальных курортов в мире. Голубая лагуна находится в 20 минутах езды от аэропорта Кефлавик.
Геотермальная морская вода богата минералами. Температура составляет около 37 – 38 градусов.
Туристов сюда привлекает не только релакс в воде, но и невероятные виды. Согласно названию, вода здесь небесно-голубого цвета. А вокруг – невероятные исландские пейзажи: черные вулканические холмы, напоминающие рельеф других планет.