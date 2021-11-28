Даже люди, которые не умеют фотографировать профессионально, смогут повторить интересное фото, увидев образец. Поэтому обязательно сохраните себе примеры фотографий, которые хотели бы воспроизвести у моря или океана.
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В ярком платье среди волн
Фото Unsplash
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На восходе солнца
Фото Unsplash
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Со спины, в шляпке и с разными аксессуарами
Фото Unsplash
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На восходе или закате, на высоте над морем
Фото Unsplash
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С доской для серфинга
Фото Unsplash
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Сочетая купальник и грубую верхнюю одежду
Фото Jasminalfonzom
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В фактурной тени пальмы
Фото Pinterest
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На зеркальном мокром песке во время заката
Фото Smeneghella
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Резко достав волосы из воды
Фото 99px
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Силуэт на закате
Фото Spiddy