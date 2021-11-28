Даже люди, которые не умеют фотографировать профессионально, смогут повторить интересное фото, увидев образец. Поэтому обязательно сохраните себе примеры фотографий, которые хотели бы воспроизвести у моря или океана.

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В ярком платье среди волн



Фото Unsplash

На восходе солнца



Фото Unsplash

Со спины, в шляпке и с разными аксессуарами



Фото Unsplash

На восходе или закате, на высоте над морем



Фото Unsplash

С доской для серфинга



Фото Unsplash

Сочетая купальник и грубую верхнюю одежду



Фото Jasminalfonzom

В фактурной тени пальмы



Фото Pinterest

На зеркальном мокром песке во время заката



Фото Smeneghella

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Резко достав волосы из воды



Фото 99px

Силуэт на закате