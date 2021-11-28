Даже люди, которые не умеют фотографировать профессионально, смогут повторить интересное фото, увидев образец. Поэтому обязательно сохраните себе примеры фотографий, которые хотели бы воспроизвести у моря или океана.

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  1. В ярком платье среди волн

Идеи для фото на море
Фото Unsplash

  1. На восходе солнца

Идеи для фото на море
Фото Unsplash

  1. Со спины, в шляпке и с разными аксессуарами

Идеи для фото на море
Фото Unsplash

  1. На восходе или закате, на высоте над морем

Идеи для фото на море
Фото Unsplash

  1. С доской для серфинга

Идеи для фото на море
Фото Unsplash

  1. Сочетая купальник и грубую верхнюю одежду

Идеи для фото на море
Фото Jasminalfonzom

  1. В фактурной тени пальмы

Идеи для фото на море
Фото Pinterest

  1. На зеркальном мокром песке во время заката

Идеи для фото на море
Фото Smeneghella

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  1. Резко достав волосы из воды

Идеи для фото на море
Фото 99px

  1. Силуэт на закате

Идеи для фото на море
Фото Spiddy