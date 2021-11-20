Кто-то может подумать, что в Турции зимой скучно. Однако это неправда – туристы едут сюда как за спокойствием, природой и прогулками, так и за безумным шоппингом, лыжами и громкими вечеринками.

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Зимой в Турции можно отлично отдохнуть / Фото Pixabay

9 идей для зимней Турции

Встретить Новый год. Вы найдете множество вариантов для празднования в Стамбуле и на популярных курортах. Можно встретить новый год в ресторанах, ночных клубах и даже на кораблике. Прокатиться на горных лыжах. Да, Турции есть чем поразить: здесь расположено немало горнолыжных курортов на любой вкус. Заняться шоппингом. В Турции вы сможете купить отличные ткани, изделия из кожи и меха, восточные сувениры и многое другое.



Вы сможете наслаждаться природой без множества людей / Фото Pixabay

Отдохнуть на природе. Многие люди едут на морские курорты: в это время здесь спокойно, цены дешевле, а развлечения тоже есть! Вы сможете наслаждаться природой и прогулками, плавать в крытых бассейнах, заниматься спортом, посещать хаммам и спа-салоны. Посетите фестивали и праздники. К примеру, фестиваль религиозного танца дервишей или бои верблюдов. Поехать на экскурсии. В этот период ездить на экскурсии просто замечательно: вы не гуляете под палящим солнцем, людей мало, а цены на все гораздо ниже.

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Попробуйте турецкую кухню. Зима – прекрасный период, чтобы исследовать разнообразие изысканных турецких блюд: морепродукты, кебаб, десерты, знаменитый турецкий кофе и еще множество всего. Посетите минеральные источники. Лучшими курортами являются Ялова, Памуккале, Кангал. Арендуйте авто и изучите страну. Так вы можете увидеть настоящую, нетуристическую Турцию.