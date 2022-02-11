Ожидание и реальность: в сети показали смешную обратную сторону круизов на лайнере
Источник:ParentsDome
Многие мечтают провести отпуск на роскошном круизном лайнере. Они представляют, как расслабляются у бассейна, гуляют по палубе и ужинают в прекрасном ресторане.
Однако реальность такого отдыха не всегда отвечает нашим ожиданиям. Только взгляните на эти забавные фото, раскрывающие такой вид отдыха с другой стороны.
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Посадка на лайнер
Многие представляют, что посадка на лайнер будет похожа на кадры из фильмов: перед вами будет раскрывать дверь прекрасно одетый швейцар, и вы стремительно пройдете красной дорожкой. В действительности необходимо пройти долгие процедуры регистрации и постоять в большой очереди.
Бассейн
Туристы представляют, как будут загорать у бассейна в тишине и покое, держа в одной руке книгу, а в другой – коктейль. На самом деле желающих купаться в бассейне обычно немало – вы ведь помните об очереди при посадке?
Роскошные гидромассажные ванны
Такое удовольствие часто обещают пассажирам лайнера. Однако не забудьте об очереди – все эти люди стремятся не только купаться в бассейне, но и сделать массаж.
Спальни
Да, спальни из картинок и буклетов могут сильно отличаться от того, что вы увидите вживую. Конечно, все зависит от выбранного вами класса и стоимости отдыха, однако не стоит надеяться на неземную роскошь.
Ванная комната
Казино
Возраст участников
Погода
Морской круиз не слишком интересен в плохую погоду. Впрочем, от дождя, ветра или урагана точно никто не застрахован.
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Даже, несмотря на такие забавные фотосравнения, тысячи туристов ежегодно едут в круизы и наслаждаются временами в открытом море.
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