Ожидание и реальность: в сети показали смешную обратную сторону круизов на лайнере

Многие мечтают провести отпуск на роскошном круизном лайнере. Они представляют, как расслабляются у бассейна, гуляют по палубе и ужинают в прекрасном ресторане.

Однако реальность такого отдыха не всегда отвечает нашим ожиданиям. Только взгляните на эти забавные фото, раскрывающие такой вид отдыха с другой стороны.

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Посадка на лайнер

Многие представляют, что посадка на лайнер будет похожа на кадры из фильмов: перед вами будет раскрывать дверь прекрасно одетый швейцар, и вы стремительно пройдете красной дорожкой. В действительности необходимо пройти долгие процедуры регистрации и постоять в большой очереди.





Бассейн

Туристы представляют, как будут загорать у бассейна в тишине и покое, держа в одной руке книгу, а в другой – коктейль. На самом деле желающих купаться в бассейне обычно немало – вы ведь помните об очереди при посадке?



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Роскошные гидромассажные ванны

Такое удовольствие часто обещают пассажирам лайнера. Однако не забудьте об очереди – все эти люди стремятся не только купаться в бассейне, но и сделать массаж.





Спальни

Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления.

Да, спальни из картинок и буклетов могут сильно отличаться от того, что вы увидите вживую. Конечно, все зависит от выбранного вами класса и стоимости отдыха, однако не стоит надеяться на неземную роскошь.





Ванная комната





Казино

Возраст участников

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Погода

Морской круиз не слишком интересен в плохую погоду. Впрочем, от дождя, ветра или урагана точно никто не застрахован.

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Даже, несмотря на такие забавные фотосравнения, тысячи туристов ежегодно едут в круизы и наслаждаются временами в открытом море.

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