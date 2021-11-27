Пережить джетлаг: как облегчить смену часовых поясов в путешествии
Источник:Metro
Как бы вы ни любили путешествия, иногда у них случаются довольно неприятные "побочные эффекты". Среди них – неудобные длительные перелеты и смена часовых поясов.
Джетлаг или синдром смены часового пояса – крайне неприятное состояние, которое легко может испортить первые дни отпуска. Проблемы со сном, усталость, головные боли и другие симптомы не способствуют хорошему отдыху.
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Однако, если знать, как помочь организму перестроиться на новое время быстрее, можно пережить этот опыт менее болезненно. Такими методами с путешественниками поделились опытные бортпроводники и пилоты, которые проводят в полетах значительную часть своей жизни и вынуждены довольно часто бороться с джетлагом.
Осознайте изменения
Приступать к адаптации нужно еще до того, как вы прибудете к месту назначения. Чтобы помочь мозгу перестроиться, смените часовой пояс на гаджетах и часах на актуальный для страны, в которую направляетесь. Так за время полета вы сможете привыкнуть к новому времени.
Ешьте и пейте воду
Не забывайте о еде и воде / Фото Pexels
Обратите внимание на свое питание и водный режим, как во время перелета, так и по прибытии. В новом часовом поясе заставьте себя поесть в подходящее время, даже если не голодны, или наоборот – попробуйте подождать, даже если у вас уже появилось желание перекусить.
Не менее важно пить достаточно чистой воды, чтобы избежать обезвоживания организма и облегчить усталость. А вот от алкоголя и напитков с кофеином следует отказаться. Их употребление может усугубить симптомы джетлага.
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Двигайтесь
Двигаться, чтобы обеспечить хорошее кровообращение, очень важно для того, чтобы справиться с нарушением суточного ритма. В самолете можно несколько раз прогуляться вперед и назад между рядами, а сразу после прилета будет полезно сделать легкую разминку или растяжку.
Следите за дисциплиной
Когда вы прилетаете в страну с существенной разницей во времени, а биологические часы настроены на ночь, лечь поспать днем – очень большой соблазн. Его нужно преодолеть, и лучший способ это сделать – выйти на улицу и прогуляться. Солнечный свет взбодрит и поможет протянуть до вечера.
Соблюдайте график сна / Фото Freepik
Как бы трудно вам ни было делать это в первые дни, старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время. Спать важно в комфортных условиях – не нужно засыпать под сопровождение телевизора или листать новостную ленту, когда беспокоит бессонница. Лучше попытайтесь расслабиться и помедитировать.
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Не нагружайте себя
Дайте своему организму время приспособиться к новым условиям. Не нужно планировать слишком много дел на первые дни. Лучше наоборот отменить их и спокойно перестроиться.