Узнайте, как сделать свои полеты более приятными. Советы по выбору места помогут сориентироваться, где вы хотите сидеть и выбрать лучший вариант для себя.

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Боитесь турбулентности – садитесь над крыльями

Места возле крыльев – те, где меньше чувствуется турбулентность. Если боитесь, старайтесь выбирать именно их.

Если все места над крыльями заняты, выбирайте сиденье в задней части самолета. Там также менее ощутимы воздушные "кульбиты".

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Не боитесь – садитесь впереди

В передней части самолета воздух обычно свежий и чистый. Поэтому храбрецы могут спокойно выбирать именно нос воздушного судна.



Если боитесь турбулентности, выбирайте места над крыльями / Фото Unsplash

На утренних полетах турбулентность меньше

Через день воздух нагревается и поднимается, что и становится причиной турбулентности. Поэтому, если боитесь, по возможности выбирайте утренние перелеты.

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Как получить 3 места на двоих

Забронируйте места у окна и у прохода. Высокая вероятность, что никто не станет выбирать место посредине между вами.

Если же так случится, что посередине кто-нибудь будет сидеть, вы можете попросить поменяться. Обычно люди с удовольствием меняют свое место на более удобное.