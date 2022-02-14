Первый раз в Египте: какие экскурсии могут разочаровать туристов

Когда вы посещаете новую страну, хочется увидеть все ее туристические достопримечательности за раз. Узнайте об экскурсиях, которые могут прийтись не по душе: какие недостатки и преимущества в покупке таковых.

Путешествие из Хургады в Каир

Конечно, большинство туристов, которые едут в Египет, мечтают увидеть пирамиды. Однако не все так просто – дорога из популярного курорта в Каир может быть очень изнурительной.

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Обычно туристам предлагают 24-часовую поездку. Большую часть времени придется провести в пути. Дорога от Хургады до Каира занимает около 7 часов. Такое путешествие под силу не каждому.

Если хотите увидеть интересные исторические места, но не выдержите такую ​​длинную дорогу в Каир, посетите Луксор. Он расположен гораздо ближе к Хургаде, а в самом городе вы увидите невероятное количество старинных достопримечательностей: храмы, гробницы царей и даже сможете отправиться в мини-круиз по реке Нил.



Дорога к пирамидам может быть изнурительной / Фото Unsplash

Экскурсия на квадроциклах к бедуинам

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

Эта экскурсия является одной из популярнейших среди украинских путешественников. Однако опытных туристов она может разочаровать.



Опытных путешественников может разочаровать поездка в пустыню / Фото Unsplash

Кататься придется хорошо проторенным путем по краю пустыни. А бедуины, которые готовят вам ужин и показывают свое поселение – в подавляющем большинстве актеры, работающие "на туристов".

Впрочем, эта экскурсия может все равно стать интересным опытом, поэтому решайте сами, нужно ли вам такое развлечение.

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