Перший раз в Єгипті: які екскурсії можуть розчарувати туристів

Коли відвідуєте нову країну, хочеться побачити усі її туристичні принади за раз. Дізнайтеся про екскурсії, що можуть прийтися не до душі: які недоліки й переваги в купівлі таких.

Подорож з Хургади до Каїра

Звісно, більшість туристів, які їдуть в Єгипет, мріють побачити піраміди. Однак не все так просто – дорога з популярного курорту до Каїра може бути дуже виснажливою.

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Зазвичай туристам пропонують 24-годинну поїздку. Більшу частину часу доведеться провести в дорозі. Дорога від Хургади до Каїра займає близько 7 годин. Така мандрівка під силу не кожному.

Якщо хочете побачити цікаві історичні місця, але не витримаєте таку довгу дорогу до Каїра, відвідайте Луксор. Він розташований значно ближче до Хургади, а в самому місті ви побачите неймовірну кількість старовинних пам'яток: храми, гробниці царів і навіть зможете відправитися в мінікруїз річкою Ніл.



Дорога до пірамід може бути надто виснажливою / Фото Unsplash

Екскурсія на квадроциклах до бедуїнів

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.

Ця екскурсія є однією з найпопулярніших серед українських мандрівників. Однак досвідчених туристів вона може розчарувати.



Досвідчених мандрівників може розчарувати поїздка до пустелі / Фото Unsplash

Кататися доведеться добре протореним шляхом по самісінькому краєчку пустелі. А бедуїни, які готують вам вечерю та показують своє поселення – у переважній більшості актори, які працюють "на туристів".

Втім, ця екскурсія може усе одно стати цікавим досвідом, тому вирішуйте самі, чи потрібна вам така розвага.

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