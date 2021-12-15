Плохо не только людям: почему "звездные" слоны на Бали страдают без туристов

Большие животные нуждаются в немалых средствах на питание и содержание. Сокращение потока туристов отнимает у нацпарков возможность прокормить слонов.

Известный национальный парк Найджела Мейсона находится на грани выживания. Здесь проживает 30 спасенных суматранских слонов. Они нуждаются в полумиллионе долларов в год – столько стоит питание животных.

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У слонов нет работы

В 2019 году на Бали побывало 6,3 миллиона туристов – заработать эти деньги было легко. В течение 2 последних лет остров был почти все время закрыт – потому слоны "сидят без работы".



Слоненок в парке / Фото из инстаграма elephantsbali

Парк уже потратил все свои сбережения. Бали выживает на средства туристов – а их сейчас почти нет. Страдают не только слоны, но и люди.

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В условиях экономических трудностей национальный парк не может даже рассчитывать на благотворительность.

Треть необходимой суммы удалось собрать благодаря GoFundMe. Также местные жители изо всех сил надеются, что остров как можно скорее откроется для туристов.

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Что известно о национальном парке Найджела Мейсона



Ким Кардашьян в национальном парке / Фото из инстаграма Kim Kardashian