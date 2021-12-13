На что только не жалуются туристы: на таблички на дверях, диких животных и даже на рыбок в воде. Эти забавные претензии действительно способны поднять настроение.

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Какие курьезные претензии выдвигали туристы

Курьезные жалобы туристов
Туристы нередко жалуются на очень удивительные вещи / Фото Unsplash

  1. Туристка пожаловалась на запертую дверь в комнате. Когда персонал гостиницы пришел ее "спасать", оказалось, что на дверях висела табличка "не беспокоить". Женщина подумала, что ей запрещено открывать дверь.
  2. Другой мужчина жаловался, что ему мешает спать шум волн – ведь окна его номера выходили прямо на океан.
  3. Турист попросил переселить его в другую комнату. Предыдущая не понравилась ему, ведь была "слишком по-женски декорирована".
  4. Одна семья жаловалась, что их не предупредили о рыбках в воде. Мол, дети очень испугались.
  5. Жалобы бывают действительно странными: турист жаловался, что ему пришлось лететь из Ямайки в Великобританию целых 9 часов. При этом его не устраивало, что американцы летели домой всего 3 часа – мужчина назвал это несправедливым.

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  1. А еще одна женщина была очень недовольна, что в отеле нельзя загорать топлес. Мол, из-за этого ее муж должен был носить футболку на пляже.
  2. Семье туристов не понравился пляж. По их словам, там было "слишком много песка и пришлось чистить все, когда они приходили в номер".

Курьезные жалобы туристов
Турист подумал, что мужчинам тоже запрещено загорать топлес / Фото Unsplash

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