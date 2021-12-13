На что только не жалуются туристы: на таблички на дверях, диких животных и даже на рыбок в воде. Эти забавные претензии действительно способны поднять настроение.
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Какие курьезные претензии выдвигали туристы
Туристы нередко жалуются на очень удивительные вещи / Фото Unsplash
- Туристка пожаловалась на запертую дверь в комнате. Когда персонал гостиницы пришел ее "спасать", оказалось, что на дверях висела табличка "не беспокоить". Женщина подумала, что ей запрещено открывать дверь.
- Другой мужчина жаловался, что ему мешает спать шум волн – ведь окна его номера выходили прямо на океан.
- Турист попросил переселить его в другую комнату. Предыдущая не понравилась ему, ведь была "слишком по-женски декорирована".
- Одна семья жаловалась, что их не предупредили о рыбках в воде. Мол, дети очень испугались.
- Жалобы бывают действительно странными: турист жаловался, что ему пришлось лететь из Ямайки в Великобританию целых 9 часов. При этом его не устраивало, что американцы летели домой всего 3 часа – мужчина назвал это несправедливым.
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- А еще одна женщина была очень недовольна, что в отеле нельзя загорать топлес. Мол, из-за этого ее муж должен был носить футболку на пляже.
- Семье туристов не понравился пляж. По их словам, там было "слишком много песка и пришлось чистить все, когда они приходили в номер".
Турист подумал, что мужчинам тоже запрещено загорать топлес / Фото Unsplash
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