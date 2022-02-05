Это сделали специалисты туристического ресурса ParkSleepFly. Они составили рейтинг самых красивых мировых достопримечательностей. За основу они взяли мнения интернет-пользователей на платформе Tripadvisor, и определили, какие объекты собирают самые хорошие отзывы.

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Рейтинг самых красивых достопримечательностей в мире

Первое место занял мост Золотые Ворота в США, который является самым главным символом Сан-Франциско. Его называют наиболее фотографированным мостом в мире, и особенно ценят за волшебный вид на залив Сан-Франциско, который открывается с него. Эта достопримечательность собрала 3163 положительных отзыва .

Мост Золотые Ворота в Сан-Франциско / Фото Unsplash

Список самых красивых достопримечательностей не мог обойтись без Эйфелевой башни – несомненного символа Франции. Тысячи копий башни во всем мире являются отличным доказательством удивительной красоты оригинала. Ежегодно Эйфелеву башню посещают около 7 миллионов человек, и некоторые из них, конечно, оставляют отзывы в интернете. Именно благодаря 3107 восторженным комментариям достопримечательность занимает вторую строчку рейтинга.

Эйфелева башня в Париже / Фото Unsplash

Фонтан Треви , любимую локацию туристов в Риме, недавно признали самой популярной мировой достопримечательностью из тех, которые посещают, чтобы загадать желание и запастись удачей. А в рейтинге самых красивых достопримечательностей он расположился на третьей позиции с 3105 хвалебными отзывами . Это и не удивительно, ведь те, кто приходит бросить в фонтан монетку, обязательно остается, чтобы подробно рассмотреть это произведение искусства барокко.

Фонтан Треви в Риме / Фото Unsplash

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Самые красивые достопримечательности мира за количеством положительных отзывов:

Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США – 3163. Эйфелева Башня, Париж, Франция – 3107. Фонтан Треви, Рим, Италия – 3105. Эдинбургский замок, Шотландия – 3091 год. Колизей, Рим, Италия – 3051. Лондонский Глаз, Великобритания – 3048. Билтмор Эстейт, Эшвилл, США – 3042. Лувр, Париж, Франция – 3032 год. Лондонский Тауэр, Великобритания – 3024 год. Эмпайр-Стейт-Билдинг, Нью-Йорк, США – 3023. Ангкор-Ват, Камбоджа – 2933. Базилика Сакре-Кер, Париж, Франция – 2675. Площадь Святого Марка, Венеция, Италия – 2576 год. Замок Нойшванштайн, Швангау, Германия – 2518 год. Голубая мечеть, Стамбул, Турция – 2510.

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