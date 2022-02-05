По мнению интернет-пользователей: назвали самые красивые достопримечательности мира
Источник:ParkSleepFly
В мире есть множество культурных, исторических и просто популярных у туристов достопримечательностей. Каждая из них особенна по-своему, но все же можно определить самые лучшие для большинства людей.
Это сделали специалисты туристического ресурса ParkSleepFly. Они составили рейтинг самых красивых мировых достопримечательностей. За основу они взяли мнения интернет-пользователей на платформе Tripadvisor, и определили, какие объекты собирают самые хорошие отзывы.
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Рейтинг самых красивых достопримечательностей в мире
Первое место занял мост Золотые Ворота в США, который является самым главным символом Сан-Франциско. Его называют наиболее фотографированным мостом в мире, и особенно ценят за волшебный вид на залив Сан-Франциско, который открывается с него. Эта достопримечательность собрала 3163 положительных отзыва.
Мост Золотые Ворота в Сан-Франциско / Фото Unsplash
Список самых красивых достопримечательностей не мог обойтись без Эйфелевой башни – несомненного символа Франции. Тысячи копий башни во всем мире являются отличным доказательством удивительной красоты оригинала. Ежегодно Эйфелеву башню посещают около 7 миллионов человек, и некоторые из них, конечно, оставляют отзывы в интернете. Именно благодаря 3107 восторженным комментариям достопримечательность занимает вторую строчку рейтинга.
Эйфелева башня в Париже / Фото Unsplash
Фонтан Треви, любимую локацию туристов в Риме, недавно признали самой популярной мировой достопримечательностью из тех, которые посещают, чтобы загадать желание и запастись удачей. А в рейтинге самых красивых достопримечательностей он расположился на третьей позиции с 3105 хвалебными отзывами. Это и не удивительно, ведь те, кто приходит бросить в фонтан монетку, обязательно остается, чтобы подробно рассмотреть это произведение искусства барокко.
Фонтан Треви в Риме / Фото UnsplashЕсли вы давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь .
Самые красивые достопримечательности мира за количеством положительных отзывов:
- Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США – 3163.
- Эйфелева Башня, Париж, Франция – 3107.
- Фонтан Треви, Рим, Италия – 3105.
- Эдинбургский замок, Шотландия – 3091 год.
- Колизей, Рим, Италия – 3051.
- Лондонский Глаз, Великобритания – 3048.
- Билтмор Эстейт, Эшвилл, США – 3042.
- Лувр, Париж, Франция – 3032 год.
- Лондонский Тауэр, Великобритания – 3024 год.
- Эмпайр-Стейт-Билдинг, Нью-Йорк, США – 3023.
- Ангкор-Ват, Камбоджа – 2933.
- Базилика Сакре-Кер, Париж, Франция – 2675.
- Площадь Святого Марка, Венеция, Италия – 2576 год.
- Замок Нойшванштайн, Швангау, Германия – 2518 год.
- Голубая мечеть, Стамбул, Турция – 2510.
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