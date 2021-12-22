Почему нужно выбирать "худшее" место в самолете: раскрыт секрет
Источник:Travelradar
Обычно пассажиры избегают последнего ряда вблизи туалета. Никто не хочет выбирать место там, проводя аналогию с поездами.
Однако не все так плохо – последний ряд может стать настоящей находкой для тех, кто мечтает отдохнуть на борту. Эти места достаточно комфортны – узнайте, почему.
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Они часто остаются свободными
Если самолет полностью не загружен, последние ряды часто бывают пустыми. Выбрав место там, вы можете получить в свое распоряжение весь ряд и отлично выспаться.
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Вблизи от туалета
Туалеты в самолете не источают неприятный запах, в отличие от поезда. А вы можете быстро воспользоваться туалетной комнатой и не стоять в очереди посреди прохода.
В последнем ряду у вас есть шанс прекрасно выспаться / Фото Unsplash
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Здесь редко бывают дети
Пассажиры с детьми редко выбирают места в хвосте самолета. Поэтому вы сможете наслаждаться полетом в тишине.
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Позади никого нет
Это значит, что никто не будет толкать вас в спинку кресла и мешать спать.Coral – это горнолыжно! Выберите вариант зимнего отдыха на любой вкус на сайте Coral Travel.
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Рядом бортпроводники
Вы можете попросить то, что вам нужно или обратиться с важным вопросом.
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Недостатки мест в последнем ряду
- Часто здесь не раскладываются кресла. Если вы любите спать на разложенных сиденьях – выбирайте другой ряд.
- Если пассажиры впереди откинут спинки сидений, вам может стать слишком тесно.
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