Есть несколько лайфхаков, которые помогут сделать это максимально быстро, и за вам даже не придется доплачивать. Все возможно, если знать определенные нюансы.

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Выбирайте правильную очередь

Прежде чем встать в очередь на проверку, оглянитесь вокруг. От того, какую очередь вы выберете, будет зависеть почти все. Желательно выбирать ту, где больше всего деловых путешественников. Их можно узнать по одежде и минимуму вещей.

Обычно эти люди очень часто летают, соответственно часто проходят процедуру проверки. Они хорошо знают, что и куда положить и как себя вести. Именно поэтому очередь, где больше таких людей, двигается быстрее. Еще один полезный совет – ожидая, понаблюдайте за ними и старайтесь повторить их действия во время проверки.

Также старайтесь избегать очередей с семьями с детьми. Как показывает практика, они проходят проверку дольше всего.

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Обратите внимание на работников

Эксперты советуют обращать внимание не только на людей в очереди, но и на проверяющих. Следует выбирать тот ряд, где есть только один представитель службы безопасности. Если их двое или больше, скорее всего, кто-то из них – стажер, и из-за его неопытности очередь будет двигаться медленнее, а проверка – длиться дольше.

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Подготовьтесь заранее

Заранее подготовьте свои вещи к осмотру / Фото Freepik

Пока будете ждать своей очереди, подготовьтесь к проверке. Позаботьтесь, чтобы ваша косметичка или сумочка с жидкостями была расстегнута, достаньте электронику, снимите верхнюю одежду, пояс и другие вещи с металлическими элементами и расшнуруйте обувь.