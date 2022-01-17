Почти в центре: самые интересные пляжи Барселоны, расположенные в черте города

Солнечная Барселона может порадовать туристов не только интересными экскурсиями по городу и отличными возможностями для шопинга, но и прекрасным пляжным отдыхом.

Пляжная территория Барселоны растянулась на 4,5 км побережья Средиземного моря. Город может предложить отдыхающим 9 пляжей, и все они расположены не более чем в 10 минутах езды от центра.

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Особенности пляжей Барселоны

Желающие поплавать в теплом море и понежиться на солнышке в Барселоне могут выбирать из следующих пляжей:

Богатель;

Барселонета;

Нова Икария;

Мар Белла;

Сант-Себастия;

Нова Мар Белла;

Соморростро;

Левант;

Сан-Мигель.

Одним из лучших и самых больших пляжей города считают Богатель, длиной 702 метра. Он известен большим ассортиментом спортивных развлечений. Здесь можно сыграть в пляжный футбол, волейбол, баскетбол и теннис.

Пляж Богатель / Фото TJ DeGroat, World Beach Guide

Особой популярностью туристов пользуется Барселонета. Построенный еще в 18 веке, он является самым старым и традиционным местным пляжем. Здесь туристы могут не только поплавать и позагорать, но и заняться кайтсерфингом, виндсерфингом и парусным спортом. А после интересных активностей, нелишним будет отдохнуть, поесть или выпить в одном из многих пляжных заведений, среди которых разнообразные рестораны и кафе.

Пляж Барселонета / Фото Tripadvisor

На пляже Мар Белла каждый найдет развлечение по душе. Здесь есть пляжная библиотека для любителей спокойного отдыха, площадки для футбола и волейбола для фанатов активного досуга, и детская площадка для людей, которые приедут на пляж с самыми младшими членами семьи.

Пляж Мар Белла / Фото Abir Anwar, World Beach Guide

Пляж Сант-Себастия может похвастаться уникальным пейзажем и большой территорией, ведь занимает 1080 метров в длину. Следует знать, что его считают неофициальной зоной для нудистов, поэтому людям консервативных взглядов следует выбирать другое место для отдыха.

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Большинство пляжей Барселоны предлагают туристам комфортные условия для отдыха. Безопасность там обеспечивают дежурные спасатели, охрана и информационные пункты, куда можно обратиться за помощью. Кроме того, на пляжах можно воспользоваться общественными туалетами и душевыми, арендовать пляжные зонты и шезлонги и получить доступ к сети Wi-Fi.