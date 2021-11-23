Поезд вместо самолета: почему некоторые туристы выбирают медленные путешествия

Существует целое движение путешественников, заведомо отказывающихся от перелетов, особенно на короткие дистанции. Они объясняют свое решение тем, что это полезнее для экологии.

Поклонников медленных путешествий довольно немного. Эти люди не отказываются от авиаперелетов навсегда. Но они стремятся снизить количество полетов и не пользоваться воздушным транспортом без лишней нужды.

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Берегут экологию

Главная причина, почему появляются поклонники медленных путешествий – экология. Ученые считают, что перелеты оказывают негативное влияние на изменение климата.

С этой целью в некоторых странах даже вводятся ограничения на внутренние перелеты. К примеру, так поступила Франция. Там запретили короткие внутренние рейсы, чтобы пересадить пассажиров на поезда.



Во Франции запретили внутренние перелеты / Фото Unsplash

В Австрии ввели налог в размере 30 евро на рейсы расстоянием менее 350 километров. Это удорожает перелет – и заставляет людей выбирать поезда.

Как отмечает CNN, на перелеты в мире приходится 2% углекислого газа. Показательной стала пандемия Covid-19. Из-за нее запретили многие авиарейсы, и уровень загрязнения снизился на 40%.

В Британии создали движение

Активисты движения Flight Free UK призывают людей отказаться от полетов, по крайней мере, на год. Такое движение есть также в Швеции – там оно называется Flygfritt.

Впрочем, даже активисты движений не исключают, что воспользуются самолетами в случае критической ситуации.

Критика отказа от полетов

Многие из тех, кто отказался от полетов, рассказывают, что такая позиция мешает полноценно познавать мир. Они не смогут посетить далекие страны, о которых мечтают, ведь не везде можно добраться по воде или суше.



Отказывающиеся от перелетов значительно ограничивают свои возможности для путешествий / Фото Unsplash

Вместо дальних поездок активисты вынуждены выбирать места в родной стране. Это и хорошо, и плохо: они ведь развивают внутренний туризм, но часто отказываются от возможности поехать далеко.

Также отказ от самолетов составляет проблему в странах, где слабо развито железнодорожное сообщение: например, в США. К тому же, расстояния в этой стране настолько велики, что без внутренних перелетов бывает очень непросто.

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Есть ли альтернатива

Разработчики давно работают над изобретением "чистых" авиационных двигателей. К примеру, в винтовых самолетах могут использовать электрический двигатель.

"Такие разработки уже существуют и, скорее всего, в ближайшем будущем все винтовые модели постепенно перейдут на электричество. Для турбовинтовых и турбореактивных двигателей, используемых на средних и длинных перелетах, разрабатываются двигатели на водороде и синтетическом топливе на основе водорода", – рассказывает эксперт Алексей Бурчевский в комментарии RBC.

Чтобы беречь экологию и одновременно наслаждаться путешествиями, необязательно отказываться от перелетов навсегда. Но можно отдавать предпочтение поездам вместо коротких внутренних рейсов – это будет вашим вкладом в экологию.