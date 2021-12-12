Появился способ открыть гостиничный номер без ключа: что для этого нужно
Источник:The Sun
Теперь номера отелей мировой сети Hyatt можно будет открыть без наличия ключ-карты. Для этого туристам нужен iPhone или Apple Watch с установленным специальным приложением.
Компания Apple стала партнером Hyatt, владеющей около 1000 отелей по всему миру. Теперь их клиенты смогут получить цифровой ключ от номера.
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Цифровой ключ вместо карты
При заселении гостю отеля нужно будет скачать приложение Hyatt и получить доступ к ключу. Он сразу же окажется в Apple Wallet, так что туристу не нужно будет каждый раз открывать приложение и беспокоиться о доступе к интернету. Постояльцу будет достаточно поднести свой гаджет к считывателю ключа, и дверь в комнату откроется.
Цифровой ключ активируется, как только номер будет готов к заселению гостя, и будет доступен до конца его проживания в отеле. Если отдыхающему нужно будет переселиться в другую комнату, ключ обновится автоматически.
Цифровой ключ доступен владельцам iPhone и Apple Watch / Фото Hyatt
С помощью этого ключа можно будет попасть не только в номер, но и в другие места, куда требуется особый доступ, к примеру, в тренажерный зал или СПА-зону.
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Для начала эта программа заработала в шести отелях сети в США, но вскоре технология будет доступна для Hyatt во всем мире. Кто знает, возможно, это станет ближайшим будущим и для всей гостиничной индустрии.