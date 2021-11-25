Черная пятница – грандиозная распродажа, которая традиционно проходит в последнюю пятницу ноября. Многие бренды делают скидки в течение всей недели, на которую выпадает "Черная пятница". Рассказываем, как в эти дни можно сэкономить на авиабилетах.

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  1. Не планируйте конкретное направление и время

Советы тем, кто хочет купить билеты на Черную пятницу
Лучше всего – не привязываться к конкретному направлению / Фото Unsplash

Постарайтесь быть свободными от конкретных идей. Ведь билетов со скидкой на желаемое направление, по всей вероятности, не будет.

А вот если вы приготовитесь к приключениям и проверите разные варианты – удача может улыбнуться вам. Цены на билеты очень колеблются в зависимости от дня и времени вылета, времени года и так далее. Поэтому "свободный" график и направление помогут вам выбрать самый дешевый вариант.

  1. Не покупайте билеты импульсивно

Советы тем, кто хочет купить билеты на Черную пятницу
В некоторых городах дорога от аэропорта может стоить дорого / Фото Unsplash

Конечно, низкая цена заставляет немедленно приобрести желанный авиабилет. Однако не торопитесь. Сначала узнайте, разрешен ли въезд в страну в связи с пандемией. Подберите варианты жилья – ведь на ваши даты может и не быть бюджетных гостиниц или хостелов.

Узнайте, сколько в конкретном городе стоит доехать от аэропорта в город. Часто этот путь обходится дороже, чем билет на лоу-кост.

Только после этого примите решение, покупать ли билет. Иначе импульсивная покупка может превратиться в излишние затраты, а отнюдь не в экономию.

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  1. Следите за ценами задолго до Черной пятницы

Советы тем, кто хочет купить билеты на Черную пятницу
Выбранное вами направление может стоить дешевле еще до Черной пятницы / Фото Unsplash

Если вас интересует конкретный маршрут, проследите, сколько будут стоить билеты на него в разные дни и в разных авиакомпаниях.

Может случиться так, что билеты будет дешевле купить еще до Черной пятницы. Ведь на выбранное вами направление могут искусственно завысить цену в преддверии распродажи, а затем немного ее снизить.