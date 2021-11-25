Чорна п'ятниця – грандіозний розпродаж, що традиційно відбувається в останню п'ятницю листопада. Чимало брендів роблять знижки протягом усього тижня, на який випадає "Чорна п'ятниця". Розповідаємо, як у ці дні можна зекономити на авіаквитках.

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  1. Не плануйте конкретний напрям і час

Поради тим, хто хоче купити квитки на Чорну п'ятницю
Найкраще – не прив'язуватися до конкретного напряму / Фото Unsplash

Найкраще бути вільним від конкретних ідей. Адже квитків зі знижкою на бажаний напрямок, ймовірно, не буде.

А от якщо ви приготуєтеся до пригод і перевірите різні варіанти – удача може посміхнутися вам. Ціни на квитки дуже коливаються в залежності від дня та часу вильоту, пори року тощо. Тому "вільний" графік і напрям допоможуть вам обрати найдешевший варіант.

  1. Не купуйте квитки імпульсивно

Поради тим, хто хоче купити квитки на Чорну п'ятницю
У деяких містах дорога від аеропорту може коштувати дорого / Фото Unsplash

Звісно, низька ціна змушує негайно придбати омріяний авіаквиток. Однак не спішіть. Спершу дізнайтеся, чи дозволений в'їзд до країни у зв'язку з пандемією. Підберіть варіанти житла – адже на ваші дати може й не бути бюджетних готелів чи хостелів.

Дізнайтеся, скільки в конкретному місті коштує доїхати від аеропорту до міста. Часто ця дорога обходиться більше, ніж квиток на лоу-кост.

Тільки після цього прийміть рішення, чи купувати квиток. Інакше імпульсивна покупка може перетворитися на зайві витрати, а зовсім не на економію.

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  1. Стежте за цінами задовго до чорної п'ятниці

Поради тим, хто хоче купити квитки на Чорну п'ятницю
Обраний вами напрям може коштувати дешевше до Чорної п'ятниці / Фото Unsplash

Якщо вас цікавить конкретний маршрут, простежте, скільки коштуватимуть квитки на нього у різні дні та в різних авіакомпаній.

Може трапитися так, що квитки буде дешевше купити ще до Чорної п'ятниці. Адже на обраний вами напрям можуть штучно завищити ціну напередодні розпродажу, а потім трохи її знизити.