Популярные туристические места, которые не стоят такого ажиотажа: 5 фото с обьяснением
Источник:Boredpanda
Путешественники делятся фотографиями памятников, картин, скульптур и мест, которые чрезвычайно разрекламированы. Вот только у опытных туристов они вызывают разочарование, а не восторг.
На популярном ресурсе Boredpanda люди рассказывают о местах, которые должны были подарить невероятные эмоции – а вместо этого разочаровали. Предлагаем узнать про 5 популярных достопримечательностей, переполненных туристами – и варианты, чем заменить их посещение.
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Мона Лиза в Лувре
Мона Лиза / Фото Reddit
Многие путешественники испытывали разочарование, когда видели эту небольшую картину в зале, полном любопытных туристов. Рассмотреть известное произведение искусства не получится – здесь всегда караулит толпа, а специальные смотрители не дадут задержаться у шедевра надолго.
Впрочем, посетить Лувр все равно стоит – там ведь впечатляющее количество других известных экспонатов.
Остров Санторини
Остров Санторини / Фото Reddit
Этот остров, безусловно, очень красив и поражает туристов видами. Однако в Греции есть немало других островов, не столь популярных. Их можно выбирать тем, кто стремится отдохнуть по меньшей цене и насладиться курортом без толпы туристов.
Балкон Ромео и Джульетты
Балкон Ромео и Джульетты / Фото Reddit
Некоторые туристы с разочарованием узнают, что этот "легендарный" балкон в Вероне был построен уже после того, как Шекспир сочинил пьесу. А вот людей у этой туристической приманки очень много – толпа не дает как следует рассмотреть балкончик.Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь.
Рестораны возле туристических мест в Париже
Эйфелева башня / Фото Reddit
Многие туристы мечтают, как приедут в Париж и будут наслаждаться деликатесами с видом на Эйфелеву башню. Здесь путешественников может ожидать горькое разочарование: многие заведения пользуются потоком туристов и продают замороженную еду по завышенным ценам.
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Халльштатт, Австрия
Пейзаж Халльштатта / Фото Reddit
В это место обычно едет немало туристов – все они хотят насладиться невероятными видами, которые перед тем видели на фото в интернете.
Однако опытные путешественники рассказывают: "Если вы видели вот эту фотографию – вы видели весь Халльштатт". Поселок довольно маленький, но здесь множество людей и сувенирных магазинов с китайскими товарами.
В регионе есть много подобных городков, не переполненных туристами – вы можете поехать туда, чтобы насладиться природой и атмосферой.
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