Правила посещения обычно достаточно строги. Вас не впустят внутрь, если вы будете неправильно одеты. Поэтому лучше узнать правила пребывания в мечети заранее.
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Правила поведения в мечети
- Необходимо снять обувь перед входом. Местные жители делают это в знак уважения и надеются, что туристы будут придерживаться этого же правила.
- Женщинам нужно спрятать волосы под платок или шарф.
- Одежда должна быть приличная: максимально прикрывать ваше тело и не подчеркивать его изгибы.
- Выключите звук мобильного телефона. Это делают для того, чтобы внезапный звонок не помешал мусульманам молиться.
- Не оставляйте в мечети мусор и личные вещи. Ведь это святое место, где нельзя проявлять неуважение к людям, пришедшим помолиться.
В мечети нужно вести себя тихо и скромно / Фото Pixabay
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- Не разрешайте детям бегать и шуметь. В мечеть можно приходить с детьми. Но малышам нужно объяснять правила поведения в святом месте.
- В мечети лучше не есть и не пить. Именно так поступают мусульмане. Хотя употреблять воду или пищу не запрещено – люди боятся нарушить чистоту святого места и намусорить. Следуйте этому правилу и вы.
- Разговаривайте тихо. Даже если вам кажется, что молитва звучит достаточно громко и во время этого можно разговаривать в полный голос, не делайте этого – вы нарушите настрой верующих людей.