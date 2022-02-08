По данным Департамента экономики и туризма Дубая, количество посетителей постепенно выходит на тот уровень, что был до пандемии.

Интересно Отдых на любой вкус: почему путешественники выбирают сеть отелей Otium в Турции

У Дубая есть стратегия

Как утверждают в Департаменте туризма, рост количества посетителей – следствие целенаправленной туристической стратегии.

Дубай смог укрепить доверие жителей ОАЭ и путешественников со всего мира, как один из самых безопасных городов в мире,

– рассказывает Хелал Саид Аль Марри, генеральный директор Департамента экономики и туризма Дубая.



Дубай привлекает туристов со всего мира / Фото Unsplash

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .

Откуда ехали

Среди гостей преобладали граждане Западной Европы – их количество составило 22% от общего числа посетителей. "Лидером" стала Великобритания, далее следуют Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

18% посетителей прибыли в Дубай из Южной Азии. Еще 15% – жители Восточной Европы, в том числе Украины.



В эмирате большое внимание уделяется профилактике COVID-19 / Фото Unsplash

Может заинтересовать Больше чем пирамида Хеопса: в ОАЭ построят гигантскую скульптуру, которая впечатлит туристов

В течение года отели были заполнены в среднем на 67%. Например, в 2020 году заполненность составила 54%.

Этот показатель считается одним из самых высоких в мире. Также в Дубае большое количество вакцинированного населения. Здесь от коронавируса защищены 94% людей.