За даними Департаменту економіки та туризму Дубая, кількість відвідучвачів поступово виходить на той рівень, що був до пандемії.
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Дубай має стратегію
Як стверджують в Департаменті туризму, зростання кількості відвідувачів – наслідок цілеспрямованої туристичної стратегії.
Дубай зміг зміцнити довіру жителів ОАЕ та мандрівників з усього світу як до одного з найбезпечніших міст у світі,
– розповідає Хелал Саїд Аль Маррі, генеральний директор Департаменту економіки та туризму Дубая.
Дубай приваблює туристів з усього світу / Фото Unsplash
Звідки їхали
Серед гостей переважали громадяни Західної Європи – їх кількість склала 22% від загального числа відвідувачів. "Лідером" стала Велика Британія, далі йдуть Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.
18% відвідувачів прибули до Дубаю з Південної Азії. Ще 15% – мешканці Східної Європи, в тому числі України.
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Протягом року готелі були заповнені у середньому на 67%. Для прикладу, у 2020 році заповненість становила 54%.
Цей показник вважають одним із найвищих у світі. Також в Дубаї дуже велика кількість вакцинованого населення. Тут від коронавірусу захищено 94% людей.