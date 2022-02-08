Популярный курорт: в 2021 году Дубай посетили более 7 миллионов туристов
Источник:Travel Pulse
Специалисты свидетельствуют, что количество туристов в эмирате выросло на 32% по сравнению с 2020 годом. Дубаю удалось создать имидж безопасного места отдыха и выполнять все правила в период пандемии COVID-19.
По данным Департамента экономики и туризма Дубая, количество посетителей постепенно выходит на тот уровень, что был до пандемии.
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У Дубая есть стратегия
Как утверждают в Департаменте туризма, рост количества посетителей – следствие целенаправленной туристической стратегии.
Дубай смог укрепить доверие жителей ОАЭ и путешественников со всего мира, как один из самых безопасных городов в мире,
– рассказывает Хелал Саид Аль Марри, генеральный директор Департамента экономики и туризма Дубая.
Дубай привлекает туристов со всего мира / Фото Unsplash
Откуда ехали
Среди гостей преобладали граждане Западной Европы – их количество составило 22% от общего числа посетителей. "Лидером" стала Великобритания, далее следуют Франция, Германия, Италия и Нидерланды.
18% посетителей прибыли в Дубай из Южной Азии. Еще 15% – жители Восточной Европы, в том числе Украины.
В эмирате большое внимание уделяется профилактике COVID-19 / Фото Unsplash
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В течение года отели были заполнены в среднем на 67%. Например, в 2020 году заполненность составила 54%.
Этот показатель считается одним из самых высоких в мире. Также в Дубае большое количество вакцинированного населения. Здесь от коронавируса защищены 94% людей.