Портативный шкаф: как выглядит необычная туристическая сумка-органайзер для белья

2 февраля 2022 , 12:54
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Источник:

Travel and Leisure

Эта сумка уже успела стать вирусной в тиктоке. Она похожа на мини-шкаф, в котором ваше белье будет храниться свежим и не слишком мяться.

Чтобы использовать органайзер, сначала его нужно повесить дома и наполнить "полочки" вещами. Потом вещи можно поместить в багаж.

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Удобный и компактный

С помощью специальных ремней органайзер можно затянуть и сделать более компактным. 

Прибыв в пункт назначения, достаньте органайзер и повесьте его. Так вещи будут храниться лучше, чем в чемодане: к ним будет доступ воздуха, а сминаться будут меньше.

Внизу органайзера есть отделение на молнии – туда можно поместить грязное белье.


Так выглядит органайзер / Фото Amazon

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Некоторые пользователи хвалятся тем, что поместили в органайзер даже пару обуви. В целом, приспособление очень компактное и легко помещается в ручную кладь.

Приобрести аксессуар можно на популярном ресурсе Amazon.

Видео о портативном шкафу стало вирусным и собрало более 800 тысяч просмотров в тиктоке.

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Смотрите видео об инновационном органайзере:

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Автор: Аліна Рудченко