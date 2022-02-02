Портативный шкаф: как выглядит необычная туристическая сумка-органайзер для белья

Эта сумка уже успела стать вирусной в тиктоке. Она похожа на мини-шкаф, в котором ваше белье будет храниться свежим и не слишком мяться.

Чтобы использовать органайзер, сначала его нужно повесить дома и наполнить "полочки" вещами. Потом вещи можно поместить в багаж.

Узнайте Отдых на любой вкус: почему путешественники выбирают сеть отелей Otium в Турции

Удобный и компактный

С помощью специальных ремней органайзер можно затянуть и сделать более компактным.

Прибыв в пункт назначения, достаньте органайзер и повесьте его. Так вещи будут храниться лучше, чем в чемодане: к ним будет доступ воздуха, а сминаться будут меньше.

Внизу органайзера есть отделение на молнии – туда можно поместить грязное белье.



Так выглядит органайзер / Фото Amazon

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

Некоторые пользователи хвалятся тем, что поместили в органайзер даже пару обуви. В целом, приспособление очень компактное и легко помещается в ручную кладь.

Приобрести аксессуар можно на популярном ресурсе Amazon.