Преимущества пляжного отдыха в Испании: особенности страны и главные курорты

Родина Гауди и Пикассо поражает своих туристов необычной архитектурой, зажигательным фламенко и наибольшим сосредоточением различных культур. Здесь царит атмосфера веселья, а легендарные паэлья и сангрия доступны почти на каждом шагу.

Почему стоит заранее позаботиться об отдыхе в Испании

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Что скрывает за собой пляжный отдых в Испании? Узнайте особенности главных курортов этой замечательной страны.

Коста Дорада

Золотое побережье Средиземного моря простирается на 200 км от Вилановы-и-ла-Желтра на севере до города Альканар на юге.



Побережье Коста-Дорада / Фото Coral Travel

Преимущества курорта Коста-Дорада:

Длинные и широкие пляжи с мелким желтым песком и пологим заходом в море – идеальный вариант для семей с детьми.

Побережье с развлекательными центрами и аквапарками.

Отели на любой вкус.

Разнообразие развлечений: рестораны, дискотеки, ночные клубы, ТЦ, водные виды спорта.

Возможность посетить самый знаменитый парк развлечений региона – Port Aventura.



На курорте Коста-Дорада есть отличные возможности для семейного отдыха / Фото Coral Travel

Лучшие предложения на вылет 07.05.22 на 7 ночей:

MEDPLAYA CALYPSO 4* – от 14 502 гривен, полупансион.



В отеле есть развлечения для детей / Фото Coral Travel



Интерьер отеля / Фото Coral Travel

ESTIVAL PARK 4* – от 14 556 гривен, с завтраками.



Вид на отель с высоты / Фото Coral Travel



Территория отеля / Фото Coral Travel

ESTIVAL CENTURION PLAYA 4* – от 15 435 гривен, с завтраками.



Ресторан на улице / Фото Coral Travel



Бассейн в отеле / ​​Фото Coral Travel

ESTIVAL ELDORADO RESORT 4* Superior – от 15874 гривен, с завтраками.



Пляж на побережье Коста-Дорада / Фото Coral Travel



Ресторан в отеле / ​​Фото Coral Travel

Коста-Брава

Стоимость указана за проживание одного человека в двухместном номере.перелет, проживание, питание, страховка.

Эта полоса средиземноморского побережья расположена на северо-востоке Каталонии, в провинции Жирона.



Побережье Коста-Брава / Фото Coral Travel

Какие преимущества отдыха здесь?

Близость к Барселоне и удобная транспортная развязка.

Развлечения для любителей активной жизни: рестораны, бары, ночные клубы, дискотеки.

Красивая природа, которая особенно поражает в романтических бухтах.

Исторические достопримечательности и аутентичные городки Кадакес, Бессал, Бегур.



Местные достопримечательности / Фото Coral Travel



Природа побережья / Фото Coral Travel

Лучшие предложения на вылет 07.05.22 на 7 ночей:

ASTORIA PARK 4* – от 13 404 гривен, с завтраками.



Интерьер отеля / Фото Coral Travel



Ресторан отеля / Фото Coral Travel

GRAN GARBI MAR 4* — от 15 207 гривен, полупансион.



Территория отеля / Фото Coral Travel



Аквапарк для детей / Фото Coral Travel

ROSAMAR MARITIM 4* – от 15 310 гривен, с завтраками.



Ресторан отеля / Фото Coral Travel



Вид на море / Фото Coral Travel

BLAUMAR HOTEL 4* – от 15 853 гривен, с завтраками.



Ресторан отеля / Фото Coral Travel

Стоимость указана за проживание одного человека в двухместном номере.перелет, проживание, питание, страховка.

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Майорка

Майорка – остров в Средиземном море. Он входит в состав Балеарских островов.



Впечатляющие пейзажи Майорки / Фото Coral Travel



Побережье острова / Фото Coral Travel

Для чего туристы едут сюда:

Здесь расположены песчаные бухты с пологим входом в море, парк развлечений и аквапарки – поэтому отдых понравится семьям с детьми.

Дискотеки, казино, ночные клубы и развлечения для взрослых – любимые занятия любителей ночной жизни.

Уютные бухты, лазурная прозрачная вода и необычайная природа вдохновляют любителей спокойного и романтического отдыха.

Майоркинская кухня может являться главным поводом посетить остров для гурманов.

Яхт-клубы, поля для гольфа, клубы подводного плавания, конные прогулки и живописные веломаршруты станут идеальными развлечениями для любителей активного отдыха.



Майорка привлекает немало туристов ежегодно / Фото Coral Travel



Архитектура острова / Фото Coral Travel

Лучшие предложения на вылет 20.05.22 на 7 ночей:

MARIANT PARK 4* – от 18567 гривен, AI.



Территория отеля / Фото Coral Travel



Бассейн отеля / Фото Coral Travel

COOEE ANBA ROMANI 4* – от 18817 гривен, AI.



Территория отеля / Фото Coral Travel



Интерьер отеля / Фото Coral Travel

APARTHOTEL SES FOTGES 3*+ – от 21 511 гривен с завтраками.



Территория отеля / Фото Coral Travel



Вид на море / Фото Coral Travel

ASTORIA PLAYA – ADULTS ONLY 4* – от 24 190 гривен, полупансион.



Дизайн гостиницы / Фото Coral Travel



Интерьер комнат / Фото Coral Travel

Стоимость указана за проживание одного человека в двухместном номере.перелет, проживание, питание, страховка.