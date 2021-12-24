Преимущества пляжного отдыха в Испании: особенности страны и главные курорты

24 декабря 2021 , 17:51
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Coral Travel

Родина Гауди и Пикассо поражает своих туристов необычной архитектурой, зажигательным фламенко и наибольшим сосредоточением различных культур. Здесь царит атмосфера веселья, а легендарные паэлья и сангрия доступны почти на каждом шагу.

Почему стоит заранее позаботиться об отдыхе в Испании

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Что скрывает за собой пляжный отдых в Испании? Узнайте особенности главных курортов этой замечательной страны.

Коста Дорада

Золотое побережье Средиземного моря простирается на 200 км от Вилановы-и-ла-Желтра на севере до города Альканар на юге.


Побережье Коста-Дорада / Фото Coral Travel

Преимущества курорта Коста-Дорада:

  • Длинные и широкие пляжи с мелким желтым песком и пологим заходом в море – идеальный вариант для семей с детьми.
  • Побережье с развлекательными центрами и аквапарками.
  • Отели на любой вкус.
  • Разнообразие развлечений: рестораны, дискотеки, ночные клубы, ТЦ, водные виды спорта.
  • Возможность посетить самый знаменитый парк развлечений региона – Port Aventura.


На курорте Коста-Дорада есть отличные возможности для семейного отдыха / Фото Coral Travel

Лучшие предложения на вылет 07.05.22 на 7 ночей:


В отеле есть развлечения для детей / Фото Coral Travel


Интерьер отеля / Фото Coral Travel


Вид на отель с высоты / Фото Coral Travel


Территория отеля / Фото Coral Travel


Ресторан на улице / Фото Coral Travel


Бассейн в отеле / ​​Фото Coral Travel


Пляж на побережье Коста-Дорада / Фото Coral Travel


Ресторан в отеле / ​​Фото Coral Travel

Важно. Стоимость указана за проживание одного человека в двухместном номере. В стоимость тура включено: перелет, проживание, питание, страховка.

Коста-Брава

Эта полоса средиземноморского побережья расположена на северо-востоке Каталонии, в провинции Жирона.


Побережье Коста-Брава / Фото Coral Travel

Какие преимущества отдыха здесь?

  • Близость к Барселоне и удобная транспортная развязка.
  • Развлечения для любителей активной жизни: рестораны, бары, ночные клубы, дискотеки.
  • Красивая природа, которая особенно поражает в романтических бухтах.
  • Исторические достопримечательности и аутентичные городки Кадакес, Бессал, Бегур.


Местные достопримечательности / Фото Coral Travel


Природа побережья / Фото Coral Travel

Лучшие предложения на вылет 07.05.22 на 7 ночей:


Интерьер отеля / Фото Coral Travel


Ресторан отеля / Фото Coral Travel


Территория отеля / Фото Coral Travel


Аквапарк для детей / Фото Coral Travel


Ресторан отеля / Фото Coral Travel


Вид на море / Фото Coral Travel


Ресторан отеля / Фото Coral Travel

Важно. Стоимость указана за проживание одного человека в двухместном номере. В стоимость тура включено: перелет, проживание, питание, страховка.

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Майорка

Майорка – остров в Средиземном море. Он входит в состав Балеарских островов.


Впечатляющие пейзажи Майорки / Фото Coral Travel


Побережье острова / Фото Coral Travel

Для чего туристы едут сюда:

  • Здесь расположены песчаные бухты с пологим входом в море, парк развлечений и аквапарки – поэтому отдых понравится семьям с детьми.
  • Дискотеки, казино, ночные клубы и развлечения для взрослых – любимые занятия любителей ночной жизни.
  • Уютные бухты, лазурная прозрачная вода и необычайная природа вдохновляют любителей спокойного и романтического отдыха.
  • Майоркинская кухня может являться главным поводом посетить остров для гурманов.
  • Яхт-клубы, поля для гольфа, клубы подводного плавания, конные прогулки и живописные веломаршруты станут идеальными развлечениями для любителей активного отдыха.


Майорка привлекает немало туристов ежегодно / Фото Coral Travel


Архитектура острова / Фото Coral Travel

Лучшие предложения на вылет 20.05.22 на 7 ночей:


Территория отеля / Фото Coral Travel


Бассейн отеля / Фото Coral Travel


Территория отеля / Фото Coral Travel


Интерьер отеля / Фото Coral Travel


Территория отеля / Фото Coral Travel


Вид на море / Фото Coral Travel


Дизайн гостиницы / Фото Coral Travel


Интерьер комнат / Фото Coral Travel

️Важно. Стоимость указана за проживание одного человека в двухместном номере. В стоимость тура включено: перелет, проживание, питание, страховка. Забронировать тур онлайн можно на сайте  www.coraltravel.ua.
Автор: Аліна Рудченко