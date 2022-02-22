Люди часто это тяжело переносят, переживая так называемый джетлаг. Однако существует способ его облегчить, в частности, благодаря употреблению определенных продуктов. Каких именно – рассказала диетолог Серена Пун.

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Что есть, чтобы облегчить смену часовых поясов

По словам эксперта, облегчить джетлаг может употребление вишен , содержащих мелатонин и триптофан. Они помогают урегулировать и нормализовать цикл сна и бодрствования. Именно поэтому Серена Пун рекомендует есть вишни или пить вишневый сок после прибытия в пункт назначения – это поможет уснуть.

Причиной усталости после перелета очень часто бывает обезвоживание, вызванное недостаточным употреблением воды и сухим воздухом в самолете. Преодолеть усталость и ее причину поможет большое количество воды или продукты с высоким ее содержанием – арбузы и огурцы . Съев их до и после перелета, можно предотвратить обезвоживание.

Употребление арбузов облегчит смену часовых поясов / Фото Pexels

В регулировании количества воды в организме важную роль играют электролиты, включая магний, калий и хлорид. Чтобы преодолеть обезвоживание, следует есть продукты с их содержанием. Бананы, авокадо, шпинат пополнят запасы калия, а орехи, бобы и семена – магнием.

Если после путешествия вам трудно сконцентрировать внимание на важном, помогут цитрусовые . Витамин C помогает поддержать ясность разума, улучшая когнитивные функции – внимание, сосредоточенность и принятие решений.

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Каких продуктов следует избегать

Еда и напитки могут не только помочь, но и навредить туристам, переживающим смену часовых поясов. К таким продуктам диетологи относят кофе и сахар , хотя именно их часто употребляют в надежде получить заряд бодрости. После тяжелого путешествия от них лучше отказаться.

От кофе и сладостей в длительных перелетах стоит отказаться / Фото Freepik

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Кофе оказывает мочегонный эффект, поэтому чрезмерное его употребление способствует обезвоживанию организма. Кроме того, кофеин может нарушить работу биологических часов, задержав выработку мелатонина. Такое же влияние на организм оказывают и алкогольные напитки , а вот продукты с большим количеством добавленного сахара "могут отрицательно повлиять на уровень вашей энергии".