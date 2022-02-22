Люди часто важко це переносять, переживаючи так званий джетлаг. Однак, існує спосіб його полегшити, зокрема завдяки вживанню певних продуктів. Яких саме – розповіла дієтологиня Серена Пун.

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Що їсти, аби полегшити зміну часових поясів

За словами експертки, полегшити джетлаг може вживання вишень, що містять мелатонін та триптофан. Вони допомагають врегулювати та нормалізувати цикл сну та активності. Саме тому, Серена Пун рекомендує їсти вишні або пити вишневий сік після прибуття до пункту призначення – це допоможе заснути.

Втому після перельоту дуже часто викликає зневоднення, спричинене недостатнім вживанням води та сухим повітрям у літаку. Подолати втому та її причину допоможе велика кількість води або продукти з високим її вмістом – кавуни та огірки. З'ївши їх до та після перельоту, можна запобігти зневодненню.

Вживання кавунів полегшить зміну часових поясів / Фото Pexels

У регулюванні кількості води в організмі важливу роль грають електроліти, зокрема магній, калій та хлорид. Аби подолати зневоднення, варто їсти продукти з їх вмістом. Банани, авокадо, шпинат поповнять запаси калію, а горіхи, боби та насіння – магнієм.

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Яких продуктів варто уникати

Їжа та напої можуть не лише допомогти, а й нашкодити туристам, які переживають зміну часових поясів. До таких продуктів дієтологи відносять каву та цукор, хоча саме їх часто вживають, сподіваючись отримати заряд бадьорості. Після важкої подорожі від них краще відмовитися.

Від кави та солодощів у тривалих перельотах варто відмовитися / Фото Freepik

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Кава має сечогінний ефект, тож надмірне її вживання сприяє зневодненню організму. Крім того, кофеїн може порушити роботу біологічного годинника, затримавши вироблення мелатоніну. Такий самий вплив на організм мають і алкогольні напої, а от продукти з великою кількістю доданого цукру "можуть негативно повпливати на рівень вашої енергії".

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