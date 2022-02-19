Подобные постройки можно увидеть в разных странах мира. Перевернутый дом можно найти даже в украинских Карпатах.
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Люди не верили, что это реально
Перевернутый дом очень быстро привлек туристов / Скриншот с видео
Проект Casa Loca или "Безумный дом" создал австриец Фриц Шалль, живущий в Колумбии в течение последних 22 лет. Проект был открыт всего месяц назад, а он уже привлекает сотни туристов ежедневно.
Дом не просто перевернут, но еще и наклонен под углом 5 градусов. Вся мебель в нем также расположена "вверх ногами".
Вся мебель внутри прикреплена к потолку / Скриншот с видео
Автор рассказывает, что реализация идеи была технически непростой. "Люди в это не верили", – делится Фриц Шалль.
Однако после открытия "Безумный дом" начал привлекать большое количество посетителей, которые хотят сделать фотографии на интересной локации.
Гости любят делать интересные фото / Скриншот с видео
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