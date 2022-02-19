Подібні будівлі можна побачити в різних країнах світу. Перевернутий дім можна знайти навіть в українських Карпатах.

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Люди не вірили, що це реально



Перевернутий дім дуже швидко привабив туристів / Скриншот з відео

Проєкт Casa Loca або "Шалений будинок" створив австрієць Фріц Шалль, який живе в Колумбії протягом останніх 22 років. Проєкт відкрили усього місяць тому, а він вже приваблює сотні туристів щодня.

Будинок не просто перевернутий, а ще й нахилений під кутом 5 градусів. Усі меблі в ньому також розташовані "дороги дригом".



Усі меблі всередині прикріплені до стелі / Скриншот з відео

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Автор розповідає, що реалізація ідеї була технічно непростою. "Люди в це не вірили", – ділиться Фріц Шалль.

Однак після відкриття "Шалений будинок" почав приваблювати велику кількість відвідувачів, які хочуть зробити фотографії на цікавій локації.



Гості обожнюють робити цікаві фото / Скриншот з відео

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