Профессиональный фотограф Кароль Ненартович живет в Кракове, Польша. Чтобы сделать хороший кадр, мужчина терпеливо ждет хорошего освещения в своей палатке среди гор.

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Путешествовал по Европе

Кароль предлагает зрителям увидеть фото, сделанные им во время путешествия по Австрии, Франции, Швейцарии и Италии. Фотограф увидел Доломиты, известные горы Монблан и Маттерхорн и многие другие удивительные места в Альпах.

Санта Маддалена, Доломиты, Италия



Фото Karol Nienartowicz

Озеро Брайес, Доломиты, Италия



Фото Karol Nienartowicz

Гальштат, Австрия



Ф ото Karol Nienartowicz

Маттерхорн, Швейцария



Ф ото Karol Nienartowicz

За последние 10 лет фотограф посетил 45 стран на 4 континентах. Он любит ездить туда, где есть горы и невероятные пейзажи.

Иглы Бавелли, Франция



Ф ото Karol Nienartowicz

Доломиты, Италия



Ф ото Karol Nienartowicz

Маттерхорн, Швейцария



Ф ото Karol Nienartowicz

Монблан, Франция



Ф ото Karol Nienartowicz

Доломиты, Италия



Ф ото Karol Nienartowicz

Маттерхорн, Швейцария



Ф ото Karol Nienartowicz

Кароль рассказывает, что сложнее всего в работе фотографа – много времени проводить в кемпингах, ночевать в палатке и машине и не уставать от всего этого.

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